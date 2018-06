Schmetterlingsmuffins treffen auf Pizzaschnecken

Mit Feuereifer sind die zwölf kleinen Köche bei der Sache gewesen, die sich in der Schulküche der Laupheimer Volkshochschule verschiedenen Herausforderungen stellten. Doch bevor die Kinder des Laupfrosch-Ferienprogramms loslegen durften, gab es eine Einweisung von Monika Burkert, die den Kinderkochkurs leitete: „Rezepte aufmerksam lesen, alle Zutaten zurecht legen und Hände gründlich waschen“, sagte sie. Dann gab es für die Kinder, alle bestens mit Schürzen ausgestattet, kein Halten mehr und sie stürzten sich in die Arbeit.

Die jungen Küchenchefs im Alter von neun bis zwölf Jahren kochten um die Wette, während die Backöfen ebenfalls auf Hochtouren liefen. Fünf verschiedene Rezepte standen auf dem Speiseplan. Während sich eine Gruppe um den Nachtisch kümmerte – Schokomuffins, die am Ende wie Schmetterlinge aussahen – machte sich die zweite Gruppe zeitgleich an die Herstellung eines Hefeteigs, aus dem später Pizzaschnecken gemacht wurden.

Die dritte Gruppe widmete sich währenddessen der Vorspeise, einer Kürbissuppe. Dabei tat sich auch schnell die erste Hürde auf: Zwiebeln schneiden. „Ich zeige euch, wie das geht, ohne dass ihr dabei weinen müsst“, versprach Monika Burkert. Sie schnitt die Knollen in zwei Hälften und hielt sie unter kaltes Wasser. So ganz ohne wässrige Augen zu bekommen, ging es am Ende dann aber doch nicht.

Kaum waren die Muffins im Backofen, holten sich die eifrigen Nachwuchsköche schon das nächste Rezept: Spaghetti Bolognese. „Die machen wir nicht nur mit Hackfleisch, sondern auch mit Gemüse. So, wie es die Italiener machen“, erklärte Burkert den Kindern. Schnell waren die Zwiebeln und Möhren in kleine Würfel geschnitten und die Soße blubberte im Topf vor sich hin. Doch Zeit zum Ausruhen gab es keine, denn wenn die Kinder nicht selbst den Kochlöffel schwangen, schauten sie den anderen Laupfröschen über die Schulter.

Die hatten inzwischen einen Aufstrich für überbackene Brötchen gemacht, eine zweite Portion Muffins auf den Weg gebracht und waren damit beschäftigt, die Pizzaschnecken aufs Backblech zu befördern. Eine Ananas-Nachspeise rundete das Menü ab.

Fast pünktlich um zwölf Uhr mittags saßen die kleinen Köche dann am Tisch, um ihre Kreationen zu probieren. Der zufriedenen Stille nach zu urteilen waren die Kinder mit ihrem Essen absolut zufrieden. Die Reste durften sie in ihren mitgebrachten Plastikschüsseln mit nach Hause nehmen. Am Ende spülten sie dann gemeinsam das dreckige Geschirr, um in der Küche der VHS wieder für Ordnung zu sorgen.