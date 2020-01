„Schloss Dellmensingen 1942“ – Museum eröffnet Sonderausstellung

Viele Besucher hat Oberbürgermeister Gerold Rechle am Montag zum Tag des Gedenkens an die Opfer der Nationalsozialismus im Kulturhaus begrüßt, unter ihnen Bürgermeister Achim Gaus aus Erbach und Ortsvorsteher Reinhard Härle aus Dellmensingen. Millionen Menschen ist in der Zeit des Nationalsozialismus Unrecht getan worden, sagte Rechle in seiner Einführung. „Unsere Aufgabe ist es, die Erinnerung wach zu halten.“ Dem Vergessen wolle man entgegenwirken. Die Geschichte sei „alles andere als aufgearbeitet und verarbeitet.“

Den Schwerpunkt der Gedenkveranstaltung bildete das ehemalige Zwangsaltenheim Schloss Dellmensingen. Der pädagogische Leiter am Museum zur Geschichte von Christen und Juden, Michael Koch, stellte mit Schülerinnen und Schülern des Carl-Leammle-Gymnasiums die Geschichte des jüdischen Zwangsaltenheims vor. Die musikalische Gestaltung übernahm mit viel Empfindsamkeit für den Moment des Gedenkens die Musikschule Gregorianum.

Der Befehl kam aus Stuttgart

130 Menschen jüdischen Glaubens wurden im Jahre 1942 im Schloss Dellmensingen zwangsweise einquartiert. Die Stuttgarter Gestapo gab den Befehl. Nur drei ehemalige Bewohner des jüdischen Zwangsaltenheims waren drei Jahre später noch am Leben, berichtete Michael Koch. Bei der Spurensuche stoße man zunächst nur noch auf das Schloss. Stumme Zeugen seien zudem Gräber auf dem jüdischen Friedhof in Laupheim und Stolpersteine an den Herkunftsorten der Opfer aus Württemberg.

Und doch: Wer sich in den Archiven auf Spurensuche begibt, wird fündig. Das machte Koch in seinen Ausführungen deutlich. „Die Täter von einst haben Dokumente ihres Tötungswerkes in großer Anzahl hinterlassen“, sagte er. Alle Aktionen seien bis ins Detail vorbereitet worden von willigen Helferinnen und Helfern. Aus der Rückschau betrachtet werde deutlich, wohin die Reise gehen sollte, „an deren Anfang Hass und Hetze gegen eine Minderheit standen“. Das Morden sei „äußerst listenreich“ vonstatten gegangen. Dazu zähle die Einrichtung einer „Jüdischen Mittelstelle“ auf Befehl der Gestapo, welche die Aufgabe hatte, Deportationslisten zu erstellen.

Koch erinnerte daran, dass auch das ehemalige Rabbinat in Laupheim als jüdisches Zwangsaltenheim diente. Zunächst seien dort 23 Männer und Frauen aus Laupheim und später durch Zuzug insgesamt 40 Personen zusammengepfercht gewesen. Koch verwies auf Bilder in der Sonderausstellung im Museum. Sie stammen aus dem Jahr 1940 und zeigten namentlich bekannte Bewohner. „Ihre Gesichter sind gezeichnet von Schikanen und Mangel, Demütigung und Leid.“

Der Öffentlichkeit entzogen

Der Historiker und pädagogische Leiter des Laupheimer Museums nannte auch andere Zwangsaltenheime in Württemberg. Die Nationalsozialisten hätten dafür abgelegene Orte gewählt, um die Überwachung zu erleichtern und dem Blick einer städtischen Öffentlichkeit zu entziehen. Sie verfügten über einen Gleisanschluss und dienten einem einzigen Zweck: Zwischenstation auf dem Weg zur sogenannten „Endlösung“.

Michael Koch verwies in seinem Vortrag auf die Sonderausstellung unter dem Titel „Schloss Dellmensingen 1942 – ein jüdisches Zwangsaltenheim in Württemberg“. Das Schloss sei hinsichtlich seiner Funktion im Jahre 1942 „gleichsam ein blinder Fleck“ auf der Karte Württembergs. Schülerinnen und Schüler des Carl-Laemmle-Gymnasiums haben Einzelschicksale von ehemaligen Bewohnern in Dellmensingen genauer erforscht: Die Ergebnisse ihrer Recherche stellten sie dem Publikum bei der Gedenkveranstaltung vor, darunter die Biografien von Frieda Dettelbacher, Thekla und Berthold Blum, Julie Gollowitsch, Abraham Kahn, Clare Hirsch und Clarisse Steiner.

Diese Schicksale machten deutlich, wie die bürgerlichen Lebensläufe der Menschen jüdischen Glaubens urplötzlich einen ganz anderen Verlauf nahmen. Michael Koch zitierte zwischen den Biografien aus Briefen von Betroffenen. So schrieb eine Ulmer Arzthelferin, dass sie alles habe verkaufen müssen. Und weiter: „Du siehst, mein Leben hat sich von Grund auf geändert, aber ich will durchhalten, in der Hoffnung doch eines Tages meinen Sohn Peter wiedersehen zu dürfen.“ Diese Hoffnung habe sich nicht erfüllt, erklärte Koch. Zum Schluss trug der Historiker das Gedicht „Das ist der Weg nach Theresienstadt“ von Ilse Weber vor, was tiefe Betroffenheit im Saal auslöste.

Schwierige Aufarbeitung

Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung wurde die Sonderausstellung „Schloss Dellmensingen 1942“ eröffnet. Sie stieß auf ein breites Interesse bei den Besuchern. Museumsleiter Michael Niemetz dankte den Gestaltern der Ausstellung, insbesondere Michael Koch. Dieser habe über ein Jahr an der Ausstellung gearbeitet. Die Aufarbeitung sei sehr schwierig gewesen, aber „hervorragend gelungen“. In der Ausstellung werden zahlreiche Dokumente präsentiert. Informationstafeln liefern Erläuterungen. Sie sind unter anderem betitelt mit: „Die Auflösung des Zwangsaltenheims“, „Die Deportation mit der Reichsbahn“ oder „Das ehemalige Rabbinat in Laupheim“.

Zum Gedicht von Ilse Weber „Das ist der Weg nach Theresienstadt“ hat der Ulmer Künstler Christian Greifendorf eine Installation geschaffen. Er habe sich dazu ausführlich mit der Deportation beschäftigt, erklärte er. Die Logistik habe ihn überrascht. Erschüttert habe ihn, dass Eisenbahnwagen, die eigentlich für den Warentransport vorgesehen waren, für Menschen benutzt wurden.