„Wie man die Pflegezeit finanziell meistert“ ist das Thema eines Vortrags gewesen, zu dem die Kolpingsfamilie Laupheim am vergangenen Dienstag in das Kolpinghaus eingeladen hatte. Was auf den ersten Blick etwas trocken klang, entpuppte sich für die Zuhörerinnen und Zuhörer als äußerst kurzweilige und trotzdem sehr informative Veranstaltung.

Lucie Schwarz, die Vorsitzende der Kolpingsfamilie, begrüßte als Referenten Thomas Rohr vom Sparkassenberatungsdienst „Geld und Haushalt“. Mit der Veranstaltung traf die Kolpingsfamilie voll ins Schwarze, was die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer ausdrücklich bestätigten.

„Schlafend sterben im Bett lässt sich nicht immer einrichten“: Mit diesen Worten führte Rohr die Runde vom Wunschtraum schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. „Wir werden älter, bleiben aber auch länger gesund“, sagte der Referent.

Die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt zu

Trotzdem nehme die Zahl der Pflegebedürftigen zu. 2,7 Millionen sind es aktuell, 3,5 Millionen werden 2030 und sogar 4,5 Millionen 2060 erwartet. „Derzeit bewegen uns Nord-Korea, Brexit und die Flüchtlinge, aber langfristig ist das Thema Pflege mindestens genauso wichtig“, unterstrich der Experte angesichts dieser Zahlen.

Der Trend gehe zur häuslichen Pflege. Dem tragen die beiden neuen Pflegestärkungsgesetze mit zum Teil deutlich erhöhten Sätzen für die ambulante Pflege in den eigenen vier Wänden Rechnung. Aus drei Pflegestufen werden fünf Pflegegrade, was auf einen Schlag zu einer halben Million mehr Leistungsbeziehern führt. Rohr hält die beiden jungen Pflegestärkungsgesetze dennoch für einen „ordentlichen Wurf“. So falle beispielsweise die bisherige Minutenzählerei bei der Einstufung weg. Und auch der Eigenanteil in der stationären Pflege bei der Einstufung in den nächsthöheren Pflegegrad steigt künftig nicht mehr.

Als Vollkaskoversicherung sei die 1995 eingeführte Pflegeversicherung nie konzipiert gewesen, erläuterte Rohr. Das sei bei einem Beitrag von maximal 2,8 Prozent und einer durchschnittlichen Pflegedauer von 8,3 Jahren auch nicht möglich. Die Versorgungslücke zwischen Versicherungsleistung und möglichen Pflege(heim)kosten muss durch die eigene Rente, Vermögen oder die unterhaltspflichtigen Kinder gedeckt werden. „Bei mir wären das für meine Mutter knapp 300 Euro im Monat“, entschärfte Thomas Rohr jedoch Befürchtungen nach einer unverhältnismäßig hohen finanziellen Belastung der Angehörigen. Und wo das alles nicht reiche, springe der Staat ein. Die Betreuung sei die gleiche.

„Ich finde es wichtig, dass Menschen am Ende ihrer Tage richtig versorgt werden“, bekräftigte Rohr. „Wir können stolz sein, in einem System zu leben, wo jeder aufgefangen wird.“ Und so endete sein Vortrag mit den Worten: „Verzagen Sie nicht, wenn’s auf Sie zukommt. Es gibt Hilfen.“