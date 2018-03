Schlägerei endet mit Verletzungen

Am frühen Samstagmorgen ist es laut Polizeibericht im Bereich eines Schnellrestaurants in Laupheim zu einem Streit zwischen mehreren jungen Männern gekommen. Dieser wurde durch die Polizei beendet, beide Gruppierungen erhielten Platzverweise, denen sie auch nachkamen. Offensichtlich trafen beide Gruppen, insgesamt sechs Personen, am Stadtbahnhof Laupheim erneut aufeinander. Dort trugen sie die vorherigen verbalen Streitigkeiten nun körperlich aus. Hierbei wurden zwei junge Männer leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in eine naheliegende Klinik zur Untersuchung transportiert. Das Polizeirevier Laupheim ermittelt.