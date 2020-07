Schicken Sie der SZ Laupheim Ihr schönstes Urlaubsfoto

Auch wenn Urlaub in diesem speziellen Jahr ein wenig anders aussieht als sonst, suchen die „Schwäbische Zeitung Laupheim“ und das Reiseunternehmen Bottenschein wieder die schönsten Urlaubsfotos der Leserinnen und Leser.

Viele Menschen verzichten heuer aufgrund der Corona-Problematik auf Auslandsreisen oder gar Sprünge auf einen anderen Kontinent. Das bedeutet: Der Urlaub wird eher daheim verbracht oder innerhalb Deutschlands. Dabei rücken Tagesausflüge oder mehrtägige Reisen in nicht allzu ferne Gegenden in den Vordergrund. Auch das kann reizvoll sein, vor allem, wenn das Wetter sich von seiner sommerlichen Seite zeigt, wie es derzeit der Fall ist.

Bilder von daheim und weit weg

Bei der SZ sind alle Urlaubsfotos willkommen, egal, ob sie ein gemütliches Päuschen in der Hängematte hinter dem eigenen Haus, gemütliche Ausflugsstimmung auf einer Reisebus-Tour, überbordende Freude beim Besuch eines Freizeitparks oder eben doch Impressionen aus fernen Landen – dann eventuell vor ungewohnt menschenleerer Kulisse – zeigen. Hauptsache, das Bild spiegelt Urlaubsatmosphäre wider.

Wer am Urlaubsfotowettbewerb teilnehmen möchte, sendet seine Lieblingsaufnahme vom diesjährigen Urlaub an:

redaktion.laupheim @schwaebische.de

Eine Jury aus Vertretern der Firma Bottenschein und der SZ wählt am Ende vier Gewinnerfotos aus. Platz eins wird mit einem Tagesausflug für vier Personen zum Europapark Rust (inklusive Busreise) belohnt. Für den zweiten Platz gibt es einen Reisegutschein im Wert von 100 Euro, für den dritten Rang einen Reisegutschein über 50 Euro. Der Viertplatzierte erhält zwei Eintrittskarten für die Laupheimer Fototage, die voraussichtlich am 10./11. April 2021 stattfinden.

Die Regeln & Vorgaben für die Teilnahme

Bitte in der Mail als Betreff „Urlaubsfoto“ angeben, das Foto als jpg-Datei anhängen und darauf achten, dass es eine ausreichend hohe Auflösung hat. Mindestens 500 KB sollte die Dateigröße betragen.

Bitte nennen Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer und erklären Sie in zwei, drei Sätzen, wer oder was auf dem Foto zu sehen ist und wo es aufgenommen wurde. Manchmal steckt eine spannende oder lustige Geschichte dahinter – auch darauf freuen wir uns.

Bitte mailen Sie uns nur ein Foto und nicht mehrere zur Auswahl.

Einsendeschluss ist Sonntag, 20. September.

Eine Auswahl wird veröffentlicht

Eine Auswahl der Fotos wird in den nächsten Wochen in der „Schwäbischen Zeitung“ und im „Laupheimer Anzeiger“ veröffentlicht, außerdem sind die eingesandten Fotos im Internet in einer Bildergalerie auf schwäbische.de zu sehen, die laufend aktualisiert wird. Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Einsendung eines Fotos mit der Veröffentlichung (unter Nennung seines Namens und Wohnorts) in diesen Medien einverstanden.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel sichert der Einsender außerdem zu, dass alle auf dem Bild abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind. Die Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG Drexler, Gessler mit allen konzernzugehörigen Firmen werden mit sofortiger Wirkung von allen denkbaren Ansprüchen freigestellt, die aus der Veröffentlichung des Fotos herrühren können.

Wir freuen uns auf Ihre Bilder und wünschen zunächst einen schönen Urlaub.