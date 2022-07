Schaukelbär des Kinderschutzbunds feiert Zehnjähriges

Der Kinderschutzbund, Ortsverband Laupheim, hat vor Kurzem zur Mitgliederversammlung eingeladen. Davon berichtet der Kinderschutzbund in einem Schreiben.

Die Erste Vorsitzende, Ursula Dreiz, blickte auf das vergangene Jahr zurück. Dreiz bedankte sich zudem bei allen Spendern, der Stadt Laupheim und bei den vielen ehrenamtlich Engagierten, die insgesamt über 2000 Stunden mitgearbeitet haben. Coronabedingt konnte sich der Kinderschutzbund nicht wie in üblicher Weise in der Öffentlichkeit präsentieren. Es war Flexibilität und Kreativität von allen gefordert. Trotz allem konnten alle Angebote, wie Schaukelbär, begleiteten Umgang, Familienpaten, Hausaufgabenbetreuung, Sprachforderung oder Babysitterausbildung aufrecht erhalten werden, heißt es im Bericht weiter.

Der Schaukelbär konnte vergangenes Jahr das zehnte Jubiläum feiern. 26 Familien wurden von den Familienpaten insgesamt begleitet. Im Durchschnitt kommen neun von zehn Kinder am Tag zur Sprachforderung im Anschluss an die Hausaufgabenbetreuung. Auch der begleitete Umgang lief weiter. Es wurden insgesamt zwölf Systeme begleitet.

Anschließend wurde der Vorstand entlastet und alle bewährten Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt. Neu in die Vorstandschaft wurde gewählt: Julia Wolter, Schulsozialarbeiterin an der Wielandschule Laupheim, als zweite Vorsitzende und Manuela Knopp, Gemeindereferentin der katholischen Kirchengemeinde, als Beisitzerin mit Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit. Am Ende wurde Brigitte Angele, in Abwesenheit, für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt.