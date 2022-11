Schalomtage in Laupheim beginnen am 6. November

Die Schalomtage in Laupheim erinnern seit vielen Jahren an die Zerstörung der Laupheimer Synagoge in der Reichspogromnacht 1938. Im Mittelpunkt steht auch im Jahr 2022 das gemeinsame Gedenken mit den Bürgerinnen und Bürgern Laupheims am Abend des 9. November. Es findet um 18 Uhr auf dem Judenberg am Ernst-Schäll-Platz statt.

Schon am Sonntag, 6. November, beginnen die Schalomtage um 14 Uhr mit einer Führung im Museum zur Geschichte von Christen und Juden. Michael Niemetz erläutert in der Dauerausstellung das Thema „Wer wanderte aus? Laupheimer Exilanten 1933-1941“.

Am Donnerstag, 10. November, wird in der Kirche der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) der Film „Die Stille schreit“ aus dem Jahr 2019 vorgeführt. Der Film erzählt die Geschichte der jüdischen Fabrikantenfamilien Friedmann und Oberdorfer aus Augsburg. Bei dem Filmabend um 18 Uhr sind der Regisseur Josef Pröll und die Initiatorin des Films Miriam Friedmann anwesend, um mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen.

Die Schalomtage enden am Sonntag, 13. November, um 14 Uhr mit einer Führung über den jüdischen Friedhof. Dabei wird Christoph Schmid auch das Haus am jüdischen Friedhof öffnen, das 1907 als Leichenhaus der jüdischen Gemeinde errichtet worden war.

Die Veranstaltungen werden vom Arbeitskreis Schalomtage organisiert. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht notwendig.