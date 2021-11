Schalomtage erinnern an das Ende der jüdischen Gemeinde in Laupheim

In Laupheim finden die Schalomtage in diesem Jahr mit drei Veranstaltungen statt. Sie beginnen mit einer Führung über den jüdischen Friedhof am Sonntag, 7. November. Beginn ist um 14 Uhr. Christoph Schmid erläutert dabei Geschichte und Eigenheiten des „guten Ortes“, der im 18. Jahrhundert von der jüdischen Gemeinde angelegt wurde.

Auch die Laupheimer Synagoge wurde 1938 zerstört

Am Dienstag, 9. November, wird an die Reichspogromnacht des Jahres 1938 erinnert. Damals wurde auch die Laupheimer Synagoge zerstört. Im Mittelpunkt des diesjährigen Gedenkens steht die Deportation von 21 Jüdinnen und Juden vom Laupheimer Westbahnhof am 28. November 1941. Es war die erste von vier Deportationen der Jahre 1941 und 1942. Erhalten haben sich anonyme Fotos von den Deportationen am Westbahnhof. Das Gedenken findet um 18 Uhr auf dem Judenberg am Ernst-Schäll-Platz statt.

Führung durch das Museum beschließt die Schalomtage

Eine öffentliche Führung durch die Dauerausstellung des Museums zur Geschichte von Christen und Juden beschließt die Schalomtage am Sonntag, 14. November, um 14 Uhr. Michael Niemetz geht dabei auf die Ausgrenzung und Verfolgung der jüdischen Laupheimer Bürger im Nationalsozialismus ein. Sie begann 1933, führte zur Zerstörung der Synagoge in der Reichspogromnacht 1938 und besiegelte mit den Deportationen der Jahre 1941/42 das Ende der jüdischen Gemeinde Laupheims.