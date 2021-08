Schäferhundeverein Laupheim verzeichnet große Nachfrage nach Erziehungskursen

Bei der Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Laupheim des Deutschen Schäferhundevereins am vergangenen Freitag standen auch Wahlen auf der Tagesordnung. Dabei wurde die Vorsitzende im Amt bestätigt.

Die Berichte der Vorstandschaft ließen das ruhige Jahr 2020 nochmals aufleben. Corona bremste das komplette Vereinsleben aus. Der Übungs- und Trainingsbetrieb wurde im Rahmen der Möglichkeiten umstrukturiert. Das Training war nur eingeschränkt möglich, das Vereinsheim geschlossen, die Veranstaltungen, Wettkämpfe und Prüfungen waren auf Vereins-, Landes- und Bundesebene abgesagt. Heike Schmid, die Vereinsvorsitzende, dankte allen Ausschussmitgliedern, Vereinsmitgliedern und Helfern, die trotz Corona den Verein und die Vereinsanlage nicht aus den Augen verloren haben.

Acht Vereinsmitglieder wurden geehrt

Für ihre jahrzehntelange Verbundenheit mit dem Schäferhundeverein Laupheim wurden im Rahmen der Versammlung acht Vereinsmitglieder geehrt. Für die 50-jährige Mitgliedschaft wurden Rainer Mast und Dieter Hähl ausgezeichnet. Für 40 Jahre Treue zum Verein wurden Ulrich Walcher, Frank Fischer und Franz Beck, für die 25-jährige Mitgliedschaft Roland Geier, Annette Leichtle und Klaus Bohler geehrt.

Zur Wahl stand in diesem Jahr der Gesamtvorstand. Heike Schmid wurde im Amt der Vorsitzenden bestätigt. Josef Frick und Ludwig Schöferle schieden aus der Vorstandschaft als Beisitzer aus. In den Vorstand wurden gewählt: Thomas Wuchenauer als zweiter Ausbildungswart, Yvonne Wuchenauer als Jugendwart und Ramona Wiltschka als Schriftführerin. Die weiteren Vorstandsämter wurden bestätigt.

Verein beantwortet Fragen zur Hundehaltung gerne

Das Interesse am „Partner Hund“ und damit die Zahl der Hundehalter ist gestiegen. Das Angebot des Vereines, eine Anlaufstelle für Hundebesitzer zu sein, die am Hundesport interessiert sind, wird nach Auskunft des Schäferhundevereins gesehen und wahrgenommen. Fragen und Herausforderungen, die die Hundehaltung mit sich bringt, würden sehr gerne beantwortet. Ein angebotener Erziehungskurs, in dem das erste kleine Einmaleins der Hundeerziehung vermittelt wird, war gänzlich ohne Werbung im Frühsommer ausgebucht. Zeitweise ist dies zum zeitlichen Spagat geworden; die Anfragen waren teilweise höher, als es die ehrenamtlichen Trainer stemmen können. Zu sehen, wie die gemeinsame Beschäftigung die Hunde-Mensch-Teams festigt und das Zusammenleben vereinfacht, sei das, was ein Hundesportverein vermitteln möchte, schreibt der Verein.

Geplant werden für dieses Jahr noch eine Leistungsprüfung und eine Zuchtschau, die beide im November stattfinden sollen. Ein weiterer Erziehungskurs wird im Herbst ausgeschrieben. Bei diesem sind Hundeliebhaber aller Rassen, ob groß oder klein, herzlich willkommen.