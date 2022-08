Schaden verursacht und abgehauen

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Laupheim. Am Montag oder Dienstag hatte ein Unbekannter einen Schaden verursacht und sich nicht darum gekümmert. Von Montag, 10 Uhr, an parkte der VW einer 23-Jährigen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Eugen-Bolz-Straße. Als die Frau am Dienstag gegen 18 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, stellte sie Beschädigungen an der gesamten linken Fahrzeugseite fest. Offensichtlich hatte sich ein Unbekannter nach einem Unfall nicht um den Schaden gekümmert und war geflüchtet. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht den Täter. Die Beamten schätzen den Sachschaden am VW auf etwa 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07392/96300 zu melden.