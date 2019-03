Schülerfilmpreis beweist: „It can be done“

Einmal bei einer Filmpreisverleihung auf der Bühne stehen – dieser Traum hat sich für Caprice Osswald und Julia Huynh schon früh erfüllt: Die beiden 16-Jährigen erhielten am Freitag vergangener Woche bei der Verleihung des Carl-Laemmle-Produzentenpreises im Laupheimer Kulturhaus den Schülerfilmpreis für ihr Werk „My inner demon“. „Das war schon mega cool“, schwärmen die beiden Zehntklässlerinnen des Carl-Laemmle-Gymnasiums noch immer von dem Abend inmitten nationaler Film- und Fernsehstars. Der SZ schilderten sie, wie es zu ihrer Teilnahme an dem Wettbewerb kam und wie aufwendig die Produktion des fünfminütigen Videos war.

„Unser Schulsprecher hat uns auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht“, erzählt Julia Huynh. „Er wusste, dass wir gerne vor und hinter einer Kamera stehen. Ich mag das Modeln und Schauspielern, Caprice filmt und fotografiert gerne.“ Dass sie durchaus Talent dafür haben, wurde vergangenes Jahr beim SZ-Urlaubsfotowettbewerb deutlich, als die beiden mit einem von Caprice geknipsten Freudensprung von Julia vor dem Eiffelturm den Sieg errangen. Nun freilich galt es, ein weitaus aufwendigeres Projekt zu realisieren: Einen maximal fünfminütigen Film zum Thema „sozial sein“.

Die beiden entschieden sich für einen Film über das Thema „Mobbing“, weil das in der Schule – leider – auch zum Alltag gehöre. „Es gibt Grüppchen, es gibt Außenseiter“, haben die beiden Freundinnen festgestellt. Noch während sie sich über eine Story und das Drehbuch Gedanken machten, schauten sie sich in der Schule nach Darstellern um. Ein Ensemble mit 25 Schülerinnen und Schülern sowie dem bühnenerfahrenen Lehrer David Oesch hatten sie schließlich beisammen. „Einige haben noch gar nie geschauspielert, die meisten hatten aber schon etwas Erfahrung“, sagt Caprice.

Julia spielt überzeugend

Die Hauptrolle übernahm Julia Huynh selbst – und sie spielt ziemlich überzeugend die Schülerin Julia, die von den Klassenkameraden gemobbt wird. Warum? Weil sie schüchtern und deshalb viel alleine ist, vielleicht auch wegen ihres asiatischen Typs, und weil sie irgendwann den Mut hat, einen eigenen Musik-Clip ins Internet zu stellen. Die ständigen Hänseleien führen dazu, dass sie sich von ihrem „inneren Dämonen“ zum Freitod drängen lässt – ehe sie den Teufel im letzten Moment besiegt. Die Botschaft gleicht jener Carl Laemmles: „It can be done“. Den Filmtitel „My inner demon“ haben Julia und Caprice an den Song „Inner demon“ von Julia Brennan angelehnt, den sie als Filmmusik ausgewählt haben. Am Ende singt Julia Huynh das Lied sogar selbst.

Rund sechs Wochen dauerten die Dreharbeiten im Gymnasium. Gefilmt wurde ein- bis zweimal wöchentlich, meist in der Mittagspause oder nach der Nachmittagsschule. „Wir hatten kein hundertprozentiges Drehbuch geschrieben, sondern unsere Schauspieler in manchen Szenen auch spontan entscheiden lassen, was sie tun. Sie durften auch Sätze abändern“, erzählen die beiden. Die Arbeit am „Set“ sei nicht immer einfach gewesen: „Manchmal war es ziemlich laut. Aber wir hatten es uns schlimmer vorgestellt.“

Mühselige Schneidearbeit

Etwa ein bis zwei Stunden Filmmaterial kam zusammen, das Julia Huynh in mühseliger Fleißarbeit zu Hause am Computer zu einem fünfminütigen Streifen – länger durfte der Wettbewerbsbeitrag nicht sein – zusammenschnitt. Rund zweieinhalb Monate brauchte sie dafür. Manchmal sei sie bis zwei Uhr nachts dagehockt: „Eine Woche vor Ablauf der Abgabefrist am 28. Februar war der Film fertig.“

Die Mühe hat sich gelohnt. Als die Mail mit der Gewinnbenachrichtigung kam, konnten es Julia Huynh und Caprice Osswald kaum glauben. Dass nur zwei weitere Beiträge eingereicht wurden, schmälert die Leistung der beiden nicht. „Es war klar, dass es viel Zeit kosten würde. Aber man muss sich halt Ziele setzen und ehrgeizig sein“, findet Julia. It can be done, eben. Sie und Caprice sind guter Dinge, dass sich die von Laudator Guido Wolf bei der Preisverleihung geäußerte Hoffnung erfüllt, unter Laupheims Jugend möge ein Carl-Laemmle-Fieber ausbrechen. Am CLG ist der Namenspatron ohnehin schon dauerhaft präsent. „Ich wette, nächstes Jahr machen bei dem Wettbewerb mehr mit“, ist Caprice Osswald überzeugt. Und Julia Huynh ergänzt: „Wir sind wieder dabei.“