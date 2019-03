Schüler erhalten Berufseinblicke

Viele Jugendliche sind sich unsicher, welchen beruflichen Weg sie nach der Schule einschlagen sollen. Daher ist es wichtig, ihnen authentisch und anschaulich verschiedene Wege und Ausbildungsberufe bereits während der Schulzeit vorzustellen. Die Friedrich-Uhlmann-Gemeinschaftsschule in Laupheim bietet deswegen seit Jahren gemeinsam mit ihren Bildungspartnern und Firmen aus der Region erfolgreich den Ausbil-dungsbotschaftertag für Schülerinnen und Schüler an.

In diesem Jahr stellten Auszubildende aus elf unterschiedlichen Firmen bzw. Einrichtungen ihre Ausbildungsberufe vor. Nach einer Begrüßung durch Schulleiter Trögele und den OiB-Beauftragten Scheffold ging es für die Botschafter in verschiedene Klassenräume, in denen bereits die Schülerinnen und Schüler aus der achten Klasse gespannt warteten. Durch interessante Vorträge und sehr gutes Anschauungsmaterial sowie persönliche Berichten war es möglich, einen wertvollen Einblick in den Arbeitsalltag unterschiedlicher Berufe zu erhalten

Vorgestellt wurden zum Beispiel folgende Ausbildungsberufe: Karosseriebaumechaniker/in, Bankkaufmann/frau, Altenpflegehelfer/in und Mechatroniker/in. Geduldig wurden Fragen der Schülerinnen und Schüler zum Bewerbungsverfahren, den schulischen Anforderungen und der Vergütung von den engagierten Azubis beantwortet.

Mit dabei waren die Firmen bzw. Einrichtungen ENBW Netze BW, Uhlmann Pac-Systeme, Matthäus Schmid Bauunternehmen, Seniorenheim zum Heiligen Geist, Clean Team, Globus Baumarkt, Burgmaier Hightech, Autocenter Benz, Schlecht Gebäudetechnik, Zimmerei & Holzbau Wiedmer und die Kreissparkasse Biberach.