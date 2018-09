Schöne Aussichten in den Dolomiten

Seit zwei Jahren gibt es einen neuen Wanderweg, der hoch über dem Eisacktal durch die Dolomiten führt. Auf einer Strecke von 68 Kilometern bietet er fantastische Ausblicke und nennt sich deshalb zu Recht „Dolorama-Trek“ (Dolomiten-Panorama-Weg). Die Begehung dieser Wanderroute war das Ziel einer 14-köpfigen Gruppe aus Laupheim unter der Führung von Konne Leitte.

Startpunkt zur Tour war der Parkplatz Zumis auf der Rodenecker Alm hoch über dem Pustertal. Von hier ging es am Anreisetag bei Sonnenschein und Regenschauern in drei Stunden vorbei an Ronerhütte und Starkenfeldhütte zur Kreuzwiesenalm, wo im Matratzenlager die Nacht verbracht wurde. Am nächsten Morgen führte der Weg zunächst hinauf zum Gipfel des Campill (2190 m), einem der schönsten Aussichtspunkte der Tour mit Blick auf Zillertaler und Ötztaler Alpen, Ortlergruppe und Sextener Dolomiten. Weiter ging es dann zum Glittner See und über den Maurerberg zur komfortablen Mau-rerberghütte mit Blick auf Peitlerkofel und Kreuzkofel. Tags darauf folgte der lange Marsch zum Würzjoch und über das Gömmajoch zur Schlüterhütte, dann stand die Besteigung des Peitlerkofel (2875 m) auf dem Programm. Bei der Begehung des Klettersteiges zum Gipfel war Trittsicherheit und absolute Schwindelfreiheit gefordert.

Der Weiterweg führte auf dem Adolf-Munkel-Weg unter den Geislerspitzen zur Broglesalm und über die Flitzer Scharte zur Raschötzhütte, dann wurde bei Nebel und Nieselregen nach St. Peter abgestiegen. Von dort brachten Bus und Bahn mit mehrmaligem Umsteigen die Wanderer wieder zurück zur Rodenecker Alm, von wo zufrieden die Heimreise angetreten wurde.