Sauna und Dampfbad des Parkbades öffnen wieder

Im Parkbad gehen ab Mittwoch, 1. Februar, sowohl die Sauna als auch das Dampfbad wieder in Betrieb. Mit wechselnden Aufgüssen will das Parkbad-Team den Sauna-Gästen wieder „einheizen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Außerdem werden ab Februar auch wieder Massagen in gewohnter Art und Weise angeboten.

Bisher pausierten Sauna und Dampfbad aus Energiespargründen. Die Versorgungssicherheit sieht laut Stadtverwaltung derzeit jedoch so stabil aus, dass beide Bereiche nun wieder geöffnet werden. Trotzdem behalten sich die Stadtwerke, je nach Entwicklung, eine erneute Schließung vor.