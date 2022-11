Sankt Martinsfest der Laupheimer Kindergärten

Der diesjährige St. Martinsumzug findet am Samstag, 12. November, statt. Alle Kinder und Fachkräfte aller Kindertageseinrichtungen freuen sich sehr, dass der St. Martinsumzug dieses Jahr wieder stattfinden kann, teilt die Stadt Laupheim in einem Schreiben mit.

Um 17.45 Uhr treffen sich die Kinder der verschiedenen Kindergärten Laupheims mit ihren bunt leuchtenden Laternen am Marktplatz, um das Rollenspiel des Sankt Martin zu bestaunen und gemeinsam Lieder zu singen. Der Höhepunkt des Abends wird das Martinsspiel mit dem Teilen der Martinsbrezel sein. Diese werden nach dem Martinsspiel verteilt. Der Erlös geht jeweils zur Hälfte an die KiTas Arche Noah/Gregorianum und an den Martinusladen.

Um den Kindergartenkindern eine gute Sicht zu ermöglichen, werden die Besucher gebeten, hinter den Absperrungen zu bleiben. Kindergartenkinder, die jünger als vier Jahre sind, müssen bei den Eltern bleiben. Es wird empfohlen, eine Maske zu tragen. Bei Regen fällt das Fest leider aus.