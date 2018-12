Sana baut ambulante chirurgische Versorgung aus

Die Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH baut die ambulante chirurgische Versorgung in Laupheim aufgrund der hohen Nachfrage aus. Dr. Thomas Schmidt, Chefarzt der Biberacher Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, ist von Januar an mittwochs ganztägig vor Ort in Laupheim und bietet Sprechstunden an. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Im April 2018 hatten die Sana Kliniken Landkreis Biberach mit Dr. Andrea Jaeger die chirurgische Praxis von Dr. Dietmar Häußler übernommen und rechtlich und räumlich in das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Sana integriert. Als Durchgangsärztin sichert Jaeger seither die ambulante Versorgung von Arbeits-, Schul- und Wegeunfällen. Darüber hinaus bietet sie ein allgemein- und unfallchirurgisches Leistungs- und Behandlungsspektrum.

Ergänzt wird dieses jetzt um den Schwerpunkt Viszeralchirurgie. Dr. Thomas Schmidt, Facharzt auf diesem Gebiet, wird ab Januar immer mittwochs Sprechstunde im MVZ Laupheim halten. Er steht Patienten nach vorheriger Terminvereinbarung, das heißt mit Überweisung vom Hausarzt, aber auch für die kurzfristige Versorgung von Notfällen zur Verfügung. Spezialisiert ist er unter anderem auf die Behandlung von Leisten- und Bauchwandbrüchen, die operative Therapie bei Erkrankungen von Schilddrüse und Nebenschilddrüse, entzündliche Darmerkrankungen sowie sämtliche kolorektale und proktologische Eingriffe. Während die Diagnostik mit Ultraschall und Röntgen und verschiedene konservative Therapien dabei in Laupheim gemacht werden, führt der Chirurg operative Eingriffe unter anderem im neuen interdisziplinären Zentrum für minimalinvasive Chirurgie am Biberacher Sana-Klinikum durch.