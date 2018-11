Samy Deluxe rappt beim Summernight

Draußen hängt Nebel über den Straßen, die Temperaturen fühlen sich eher nach Handschuhen als nach T-Shirt an. Doch beim Jugendkulturverein denkt man schon an den kommenden Sommer: Der erste Headliner fürs Summernight-Festival steht fest.

Früher als je zuvor wird der erste Headliner des nächsten Summernight-Festivals – es ist die 44. Auflage der Veranstaltung – bekannt gegeben. Am Samstag, 6. Juli, darf Laupheim in der eindrucksvollen Kulisse von Schloss Großlaupheim den bekannten deutschen Hip-Hop-Künstler Samy Deluxe begrüßen. Mit 444 Tickets startet das Laupheimer Festival jetzt zum ersten Mal in einen „Early Bird“-Ticket-Vorverkauf.

Das Team des Summernight-Festivals – die Mitglieder des Jugendkulturvereins – besteht ausschließlich aus freiwilligen Helfern. Dass es immer schwieriger wird, helfende Hände für das Ehrenamt zu begeistern, ist kein Geheimnis. Um den Spaß an den Vorbereitungen zu heben und die Motivation zur Mitarbeit zu steigern, hat der Jugendkulturverein beschlossen, dieses Jahr einen bekannten Künstler zu Laupheims großem Musikfestival zu holen, heißt es aus den Reihen der Veranstalter.

„Das Festival wird wieder größer, weil sich die einzelnen Organisationsteams in den zurückliegenden Jahren unglaublich gut eingespielt haben und ein sehr großer Rückhalt und viel Unterstützung von allen Mitgliedern da ist“, zeigt sich Anna Hamberger, die zweite Vorsitzende des Jugendkulturvereins, davon überzeugt, dass man das „große“ Festival gut stemmen kann. „Das Bookingteam hat sich bei den Vertragsverhandlungen mächtig ins Zeug gelegt.“ Und so wird mit Samy Deluxe ein Musiker die Summernight-Bühne betreten, der auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken kann.

Mehrere Musikpreise

Die erste Goldene Schallplatte erhielt Deluxe im Jahr 2000 mit seiner Band Dynamite Deluxe. Es folgten mehrere Top-Ten-Alben in den darauffolgenden Jahren, mit Band und auch solo. Der Hip-Hopper aus Hamburg nahm am Bundesvision Song Contest und dem Fernsehformat „Sing meinen Song“ teil und wurde unter anderem mit dem Musikpreis „Echo“, dem „Comet“ und dem „Bravo“ ausgezeichnet. Zu seinen bekannten Liedern zählen Stücke wie „Weck mich auf“.

Samy Deluxe engagiert sich ehrenamtlich und vermittelt im Rahmen des Vereins „DeluxeKidz“ durch Kreativarbeit Kindern und Jugendlichen Team- und Konfliktfähigkeit.

Zum Auftritt in Laupheim bringt er sein aktuelles Album „SaMTV Unplugged“ mit, auf welchem er einmal mehr sein Talent zeigt.

Unterstützt wird Samy Deluxe beim Summernight-Festival von dem Berliner Rapper Megaloh, der bereits mit Gruppen wie Seeed gerappt hat. Ebenfalls mit von der Partie ist am Summernight-Samstag der festivalerprobte DJ T-Rex.

„Wir können es alle kaum noch erwarten“, zeigt sich Anna Hamberger begeistert – und hat noch eine Überraschung für alle, die gerne ein Summernight-Ticket unter den Christbaum legen wollen: Ab dem heutigen Samstag gibt es 444 „Early Bird“-Tickets fürs Festival – solange Vorrat reicht.