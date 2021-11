Sammelzentrale lädt zum Kleider- und Nostalgiemarkt ein

Die Sammelzentrale Aktion Hoffnung in Laupheim lädt ein zum großen Kleider- und Nostalgiemarkt am Freitag, 12. November, von 9 bis 18 Uhr, und Samstag, 13. November, von 9 bis 14 Uhr.

In der großen Halle der Sammelzentrale in der Fockestraße 23/1 in Laupheim gibt es nicht nur Gebrauchtes, sondern auch eine breite Auswahl an Neuware für Herbst und Winter. Dabei kann man Ware aus Kollektionen von Marken wie Rabe, Marccain, Gerry Weber, S. Oliver, Comma, Street One, Jack &Jones und mehr finden.

Samt, Spitze und andere Raritäten

Doch was wäre der Kleidermarkt ohne ein reichhaltiges Angebot an Nostalgiebekleidung für Damen und Herren, darunter Samtbekleidung, Kleider, Blusen, Abendgarderobe, nostalgische Wäsche wie Bett- und Tischwäsche, Weißwäsche, Unterwäsche, reines Leinen, Spitzen und andere Raritäten, Trendkleidung, Leder und Pelze sowie modische Bekleidung für Damen, Herren und Kinder. Außerdem kann man auch Schuhe, Hüte, Taschen und vieles mehr entdecken.

Die Verkaufsware wird ständig ergänzt. Interessenten werden also jederzeit ein reichhaltiges Angebot vorfinden, versprechen die Veranstalter.

Neuware von Modehäusern aus ganz Deutschland

Die angebotene Neuware stammt aus Modehäusern aus ganz Deutschland, die Secondhand-Ware aus Kleidersammlungen diverser katholischer Organisationen. In der Sammelzentrale „Aktion Hoffnung“ werden die Kleiderspenden von ehrenamtlichen Helferinnen sortiert; geeignete Ware wird für den Versand in Missionsprojekte verpackt.

Zum Verkauf kommen Stücke, die für den Versand nicht geeignet sind oder vereinzelt gute Stücke, die zum wirtschaftlichen Erhalt der Sammelzentrale beitragen. Mit dem Erlös werden Selbsthilfeprojekte der Missions- und Entwicklungshilfe sowie Versandkosten für Hilfssendungen bezuschusst. Die Veranstalter gewährleisten, dass alle behördlichen Vorgaben für das Einkaufen eingehalten werden und jeder in Ruhe und mit genügend Abstand im Sortiment stöbern kann.