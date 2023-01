Salonorchester spielt Strauß‘ „Fledermaus“ im Zeitraffer

Für seine Operette „Die Fledermaus“ hatte Johann Strauß ursprünglich 30 Rollen erdacht, dazu großes Orchester, Chor und Ballett. Das Laupheimer Salonorchester hat für sein Neujahrskonzert 2023 daraus die „Fledermaus 2 Go“ gemacht. Dafür reichten elf Musiker und zwei Sänger. Hat irgendwas gefehlt? Nein – wie die Begeisterung des Publikums im ausverkauften Kulturhaus bewies.

„Mut und Glück“ wünschte Tim Beck, der neue Leiter der Musikschule Gregorianum und Schlagzeuger des Ensembles, dem Publikum fürs neue Jahr und versprach: „Wir werden Sie heute Abend glücklich machen“. Das ist gelungen. Zugegeben, ein bisschen Fantasie mussten die Zuschauer schon beisteuern, um die temporeiche Geschichte der zahlreichen Verwicklungen um Gabriel von Eisenstein und seiner Frau Rosalinde – brillant gespielt und gesungen von Emanuel Pichler und Maria Rosendorfsky – nachzuvollziehen. Doch die Akteure machten es ihnen mit ihrem Können und ihrer Spielfreude leicht.

Neue Leitung des Salonorchesters

Das Salonorchester, erstmals unter Leitung von Lena Thanner als Stehgeigerin, musizierte gewohnt spritzig, präzise und geschmeidig. Kontrabassist Richard Brenner erklärte zwischen den Stücken den Handlungszusammenhang – allerdings „ohne Gewähr“. Eigentlich, so Brenner, hatte man das Pilsener Kammerensemble und das Staatsballett aus Karlsbad für die Aufführung der „Fledermaus“ engagiert.

Doch schon nach der Ouvertüre macht sich Ratlosigkeit breit: die Tschechen fehlen. Also nochmal die Ouvertüre, doch dann die Nachricht: Ensemble und Ballett sind an der Grenze hängen geblieben, Verdacht auf Schmuggel der bestellten Karlsbader Oblaten. Da helfen nur Extra-Scheine für Rosendorfsky und Pichler, die nun sämtliche Rollen übernehmen müssen – hier ist Brenner unerbittlich: „Wer Bariton kann, kann auch Tenor!“. Selbst das Ballett konnten die beiden mit Hilfe zweier Tütüs und etwas Ad-Hoc-Unterricht ersetzen, wofür es Szenenapplaus gab.

Jeder hat verschiedene Rollen

Und so schlüpfen die beiden fast minütlich in eine neue Rolle. Schürzchen an – schon wird aus Rosalinde das Stubenmädchen Adele. Mütze auf – und statt dem Herrn von Eisenstein steht da Gefängnisdirektor Frank, der Eisenstein wegen Beamtenbeleidigung für acht Tage ins Gefängnis stecken will. Doch vorher will Eisenstein auf einer Kostümparty noch mal richtig abfeiern. Dort nimmt das champagnerselige Unheil seinen Lauf.

Zwischenzeitlich hat Rosalinde nämlich ihren Lover Alfred empfangen. Der lässt sich, um sie nicht in Verlegenheit zu bringen, als ihr vorgeblicher Gatte von Frank ins Gefängnis abführen, und Rosalinde geht auch zu besagter Party. Plötzlich ist niemand mehr der, der er ist. Jede flirtet mit jedem. Köstlich ist die Szene, in denen Pichler alias Eisenstein versucht, mit seiner goldenen Uhr zu den leidenschaftlichen Tangoklängen des Orchesters die Musikerinnen „klar zu machen“, so Brenner.

Die mysteriöse ungarische Gräfin alias Rosalinde alias Maria Rosendorfsky scheint im „Uhren-Duett“ anzubeißen. Sie dreht dann aber den Spieß um, nimmt ihrem ahnungslosen Mann die Uhr ab und überführt ihn später der Untreue. Was natürlich auf Gegenseitigkeit beruht: am Ende kommt auch die ihre ans Licht. Und ganz zum Schluss, wie könnte es anders sein, versöhnen sich die beiden mit dem hinreißenden Duett „Lippen schweigen“, das zu diesem Zwecke von Franz Léhar ausgeliehen wurde.