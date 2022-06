Sält-Festival in Obersulmetingen steigt am 17. Juni wieder nach zwei Jahren Pause

Ein Sält-Festival ohne Zelt? Kaum vorstellbar, ist es doch genau das, was die Atmosphäre an dem Konzertabend in Obersulmetingen ausmacht. Doch fast wäre es so weit gekommen, denn die Planungen zum Jahresbeginn waren von Ungewissheit überschattet. Inzwischen ist aber klar: Es wird ein Festival im Zelt geben.

Für 2020 geplantes Line-up wird nachgeholt

Seit zwei Jahren warten die Organisatoren des Sält-Festivals darauf, dass sie ihr Line-up – die Gesamtheit aller auftretender Musiker – präsentieren können. „Wir haben es tatsächlich geschafft, dass alle Bands kommen“, sagt Christian Jerg vom Musikverein Obersulmetingen.

Im Jahr 2020 musste wegen der Corona-Pandemie kurzfristig alles abgesagt werden, schildert Jerg. „Es wusste damals keiner, wie lange uns das Virus beschäftigen wird.“ Im vergangenen Jahr war klar: Veranstaltungen wie das Festival, mit jährlich rund 500 Besuchern, wird es nicht geben. „Wir sind froh, dass wir endlich wieder Live-Musik bieten können – sogar in Festival-Form. Live-Musik, das ist schon ein anderes Erlebnis als Sound aus dem Radio, das hatten wir wahrscheinlich alle zur Genüge.“

Verein bangte um das traditionelle Festzelt

Als die Planungen Anfang des Jahres begannen, war nicht klar, ob das Festival dieses Jahr im Zelt stattfinden kann. „Es war ungewiss, was bis dahin möglich ist. Deshalb haben wir erstmal alles liegen gelassen“, sagt Jerg. Einen Vertrag mit dem Zeltverleiher habe der Verein zunächst nicht schließen können, weil der Verleiher im Fall einer Absage trotzdem fast den vollen Preis gefordert hätte. „Das war uns damals zu riskant. Als Verein wären wir auf den Kosten sitzen geblieben“, erzählt er.

Plan B wäre ein Open Air gewesen, wie beim Zeltfest in Baustetten. Doch:

Das mit dem Zelt hat noch geklappt. Dort sind wir auch besser vor Regen und Kälte geschützt.

Nun gehen die Vorbereitungen bald in die heiße Phase, das Zelt muss aufbaut und alles eingerichtet werden. „Wir versuchen den Flair des Festivals reinzubringen, damit es nicht ganz so nach Bierzelt aussieht.“ Zu den Klassikern gehören die Pilsbar, eine Bowlebar und eine Shotbar.

Festival-Crew ist immer auf Suche nach Bands

Bei der fünften Auflage des Sält-Festivals erwartet die Gäste ein Mix verschiedener Musikgenres. „Wir möchten ein breites Publikum ansprechen, es soll ein Musikfestival für alle Erwachsenen sein – von 18- bis zu 80-Jährigen“, sagt Jerg und lacht. Die Besucher dürfen sich dieses Jahr auf fünf Bands freuen, die jeweils rund eine Dreiviertelstunde Musik darbieten.

„Das sind echt viele Bands für einen Abend. Der Vorteil ist, es kommen nur die besten Songs ins Set.“ Die Auswahl der Bands nimmt die Festival-Crew vor: „Im Prinzip sind wir selbst viel auf Festivals unterwegs. Wenn uns eine Band gut gefällt, versuchen wir diese fürs Festival zu gewinnen“, berichtet Jerg.

Besucher erwartet Horrorshow von Wiener Band

Mit am Start ist die Wiener Band Bloodsucking Zombies From Outer Space. Ihren Sound bezeichnen die wie Untote geschminkten Bandmitglieder selbst als „Horrorbilly“. „Die Jungs lieben Horrorfilme, das zeigt sich an den abgefahrenen Kostümen und Bühneninszenierungen“, sagt Jerg. Die Horrorshow verspreche eine explosive Mischung aus Rockabilly und Punk zum Tanzen, Staunen und Zittern. „Die Leute werden noch lange von dem Auftritt reden“, ist der Organisator überzeugt.

Eine bunte Mischung an Musikgenres erwartet die Besucher des Sält Festivals in Obersulmetingen: Das im Jahr 2020 ausgefallene Programm wird dieses Jahr nachgeholt. Mit von der Partie sind: Bloodsucking Zombies From Outer Space, Iani, Hellraisers and Beerdrinkers, 9bar und die Laupheimer Band Escandalos. (Foto: Veranstalter)

Für elektronische Sounds sorgt das Elektropop-Projekt Jani aus Wangen im Allgäu. Die drei Musiker spielen mit Elementen wie Vocals, Drums und Beats und erschaffen im einen Moment zerbrechliche Harmonien, die sich wenige Takte später zu tanzbaren Rhythmen verwandeln. Für Gaudi im Festzelt sorgen die Hellraisers and Beerdrinkers, die aus dem Raum Schwäbisch Gmünd stammen.

Die fünfköpfige Folkband tingelt seit mehr als acht Jahren durch Süddeutschland und stand schon mit den ganz Großen der Folk-Szene auf der Bühne. Egal ob in der Kneipe oder auf Festivals – mit Akkordeon, Kontrabass, Mandoline, Banjo und Schlagzeug bewaffnet mischen sie Irish Folk mit Polka, Ska, Reggae und Bier.

Laupheimer Band ist wieder mit am Start

Mit dabei ist auch die Ska-Punk-Band Escandalos aus Laupheim, deren Sänger Christian Jerg ist. Im Gepäck haben die sieben Musiker ihr 2020 aufgenommenes Album „Zuhause“. „Für uns ist das Sält ein Heimspiel, wir kommen alle aus der Gegend um das Festival. Wir haben uns gefragt: Sollen wir oder sollen wir nicht? Aber die Leute haben uns überzeugt“, sagt Frontmann Jerg. Die Fans erwartet rockiger Gitarrensound, gepaart mit einer eindrucksvollen Bläsersektion.

So viel sei zum Ablauf des Abends verraten: Der Abschluss wird groß – mit der Brass Band 9 Bar aus Wangen. „Die Band trägt ihren Namen nicht umsonst. Schlagzeug, E-Bass und ein DJ bilden die Grundlage für eine fette, druckvolle Brass-Section mit Saxofon, Trompeten, Posaunen und einer Tuba, welche die Gäste musikalisch umhauen wird“, bewirbt Jerg den Sound-Mix aus Hip-Hop, Pop, Urban Brass und Riot-Jazz der Musiker.

Das fünfte Sält-Festival findet auf dem Festplatz Obersulmetingen am Freitag, 17. Juni, statt. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn ist um 19.30 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 18 Euro und an der Abendkasse 23 Euro. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost vier mal zwei Eintrittskarten für das Festival. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, sendet eine E-Mail an: redaktion.laupheim@schwaebische.de mit dem Betreff „Gewinnspiel Sält-Festival“. Einsendeschluss ist Freitag, 10. Juni.

In der Mail müssen Namen und Adresse angegeben werden. Die Gewinner werden per Losziehung ermittelt und an den darauffolgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Datenschutz bei Schwäbisch Media: https://www.schwaebische.de/datenschutzhinweis. Die Karten der Gewinner werden an der Abendkasse hinterlegt.