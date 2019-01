Sabrina Fritz erläutert Trumps Strategie

In einem Vortrag der Veranstaltungsreihe „USA in Laup-heim“ hat die Journalistin Sabrina Fritz am Mittwoch in der Galerie Schranne 18 Minuten lang über das Thema „Die USA und die Weltwirtschaft“ referiert. Fritz leitet das Wirtschaftsressort des SWR in Stuttgart und hat sechs Jahre lang als USA-Korrespondentin für die ARD in Washington gearbeitet. In dieser Zeit erlebte sie die Präsidentschaft von Barack Obama und die Wahl von Donald Trump.

Es sei in Europa nicht vorstellbar gewesen, dass Trump die Wahl gewinnt, sagte Sabrina Fritz. Er habe zuvor mit riesigen Immobiliengeschäften Geld gemacht. Eine Frage sei, warum er sich so stark auf die Wirtschaft fokussiert habe. Fritz zitierte ihn mit Zitaten aus seiner Antrittsrede. Da spreche Trump von Müttern und Kindern in innerstädtischen Problemvierteln, die in Armut gefangen sind, von verrosteten Fabriken, die wie Grabsteine über die Landschaft der Nation verstreut liegen, einem Bildungssystem, das genug Geld habe, aber die jungen und schönen Schüler Amerikas jeglichen Wissens beraube. „Dieses Massaker Amerikas endet hier und jetzt“, zitierte die Journalistin Donald Trump. Da habe man das Gefühl, „dass er ein Land am Abgrund übernommen hat“, so Sabrina Fritz unter dem Schmunzeln der rund 45 Besucher, darunter auch Schüler des Wirtschaftskurses am Carl-Laemmle-Gymnasium. Freilich, das Land habe viel Licht und Schatten, sagte Fritz; in den sechs Jahren, in denen sie in den USA lebte, habe sie jedoch nicht empfunden, dass das Land am Abgrund stehe.

Präsident Trump habe China den Kampf erklärt. „Das ist nicht neu“, erklärte Fritz, denn: Auch Obama habe gesagt, „die Chinesen kämpfen mit unlauteren Mitteln und klauen unsere Ideen“. Mit der Belegung Chinas mit Zöllen auf Produkte wie iPhones und T-Shirts treffe Trump leider auch die Amerikaner. „Das ist Donald Trump egal, er scheint es in Kauf zu nehmen.“

In Amerika herrsche derzeit der Shutdown (Stillstand). „Das ist hart, aber es gibt keine Signale, dass sich da was ändert.“ Der Bau der Mauer an der mexikanischen Grenze sei eines von Trumps Wahlversprechen gewesen. „Es ist spannend, wie es weitergeht“, aber mit Prognosen sei man vorsichtiger geworden, befand die Referentin. Mit mehr Jobs und einer großen Steuerreform habe der Präsident eine gute Wirtschaftspolitik gemacht. „Auf viele Jahre geht dies aber auf Kosten der nächsten Generation, die Schulden wachsen weiter.“

Ein Besucher monierte das fehlende Umweltverständnis der amerikanischen Wegwerfgesellschaft. Trump setze um, was er sagt, aber der Bürger bekomme nicht das, was ihm versprochen wurde, befand ein anderer Zuhörer und zählte unter anderem die Steuerreform und die Reform der Krankenversicherung auf. Die Steuerreform komme denen zugute, die ihn unterstützen, damit erkaufe er sich Wirtschaftswachstum, erklärte die Referentin. „Amerika war früher ein Traumland“, so eine junge Zuhörerin, „heute würde ich mich nicht mehr wohlfühlen.“

„Im Westen nichts Neues“, resümierte ein Mittvierziger nach der Veranstaltung. „Die Antworten der Referentin auf die Fragen waren fachlich nicht überzeugend und ich hätte mir mehr ‚Tiefgang’ gewünscht“, kommentierte eine Schülerin.

Sabrina Fritz hatte ihr verspätetes Eintreffen um eine halbe Stunde angekündigt, nach einer Stunde musste sie schon wieder weg. Die VHS-Leiterin Sabine Zolper überbrückte die erste halbe Stunde geschickt mit Informationen zu Themen der Veranstaltungsreihe der VHS und anderer Laupheimer Kultureinrichtungen.