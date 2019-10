Russ gewinnt Hauptlauf in Laupheim

Nico Russ vom SV Birkenhard hat den Hauptlauf des Laupheimer Schlosscross über circa 9,3 Kilometer gewonnen. Die Strecke war ein Rundkurs, der teils auf Schotter und auf Asphalt gelaufen wurde. Die Runde hatte dabei eine Länge von rund 1550 Metern und einen harten Schlussanstieg mit teilweise 15 Prozent Steigung.

Beim Hauptlauf hatten die 70 Teilnehmer fünf Runden zu absolvieren. Russ kam nach 33:01 Minuten als Erster ins Ziel und hatte dabei mehr als eine Minute Vorsprung. Somit war ihm auch der Sieg in der Altersklasse (AK) der Männer sicher. Markus Fajerski (SV Birkenhard) zeigte ebenso eine starke Leistung und wurde in 35:27 Minuten Fünfter und gewann die AK30. Willi Waibel (TG Biberach) absolvierte den Lauf in 40:59 Minuten. In der Endabrechnung belegte er damit den 15. Rang und siegte in der AK65 mit deutlichem Vorsprung.

Im Freizeitlauf über circa 4,6 Kilometer machte die Nachwuchstriathletin Hannah Späth (TG Biberach) auf sich aufmerksam. In 18:37 Minuten überquerte sie als erste Frau die Ziellinie. In der Gesamtwertung kam sie auf den achten Platz. Somit war ihr auch der Alterklassensieg in der weiblichen U16 nicht zu nehmen. Jochen Schuhmacher absolvierte nach langer Pause wieder einen Wettkampf. Er überquerte nach 18:39 Minuten als Neunter die Ziellinie (4. M35). Hier siegte Silvan Rauscher (TSG Münsingen) in 15:25 Minuten. Insgesamt absolvierten 158 Sportler den Freizeitlauf.

Bei den Schülerläufen wurde eine Runde gerannt. Etliche Nachwuchstriathleten der TG Biberach waren unter den Startern. Bei den Schülern gewann Hannes Kusterer in 5:01 Minuten mit deutlichem Vorsprung. Lynn Müller wurde in 5:53 Minuten Zweite in der Gesamtwertung der Schülerinnen. In der WKU14 belegte sie ebenfalls den zweiten Platz. Antonia Pfitz (TSV Laupheim/5:45 Minuten) gewann den Lauf bei den Schülerinnen. Bei den Schülerläufen gab es mit 371 Startern einen neuen Teilnehmerrekord.