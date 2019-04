Rundum vergnügt in vollbesetzter Halle

Zum ersten „Guat gau lau Obed“ hat der Theater-Verein Lodrlada am Freitagabend in die Mehrzweckhalle nach Untersulmetingen eingeladen. Bei Speis und Trank sowie einer Trilogie an schwäbischer Bühnenkunst sollten es sich die Besucher einmal rundum richtig gut gehen lassen. Die Idee fand großen Anklang, und der „Guat gau lau Obed“ war bereits bei seiner ersten Auflage restlos ausverkauft. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Förderverein „Spätes Glück“ in Laupheim zugute.

„Wir wollten mal etwas Neues probieren“, verriet Dietmar Steimer zu Beginn des Abends, und so hätten sich die Mitglieder des Lodrlada und WaDaWidd vor rund einem dreiviertel Jahr zusammengesetzt. Daraus sei die Idee des „Guat gau lau Obed“ entstanden. Dieser soll in Zukunft alle zwei Jahre in den Spielpausen des Lodrlada stattfinden. Der Abend begann mit einem gemeinsamen Essen.

Kalbsragout und Kässpätzle

Bei Kalbsragout oder Kässpätzle stimmten sich die Besucher auf das anstehende Bühnenprogramm ein. Dieses bestritten drei bekannte schwäbische Kleinkunstformationen. Zum einen die Lokalmatadoren von WaDaWidd, die Hauptkerle.ltd aus Biberach sowie die Band Schnokastich aus Schönebürg.

Die Stimmung in der Untersulmetinger Mehrzweckhalle war von Anfang an gut. Die Formation Schnokastich schaffte es mit ihrer schwäbischen Popmusik, das Publikum zu begeistern. Mitsingen und -klatschen war vom ersten Takt an gewünscht und das Untersulmetinger Publikum ließ sich nicht lange bitten. Egal, ob es um schwäbische Begriffe wie das „Maulen“ oder um die ständigen Verspätungen der Deutschen Bahn ging, hatten die jungen Künstler treffsicher schwäbischen Humor in ihre Lieder verpackt. Mit ihrer Musik ließen sie die Halle bis weit in die Nacht hinein feiern.

„Wenn I net da bin, dann steht die Firma still“, verriet Dietmar Steimer alias Alfred, der im Geschäft Meister ist, dem Publikum. Dies war nur eine von zahlreichen Figuren, die WaDaWidd an diesem Abend verkörperte. Mit einem schwäbischen Jodellied brachten auch sie das Publikum zum Mitsingen. „Mal träum ich vom Laupheimer Rathaus, was Gescheites träum ich nie“, verrieten die drei Akteure.

Besonders viel Applaus und Begeisterung erzielte jedoch das Duo Hauptkerle.ltd mit ihren schwäbischen Sketchen. Egal, ob als „Sprit Pit“ und „Mehmet“ von der Tankstelle oder als schwäbischer Vater, der so seine Probleme mit dem Freund der Tochter hat, brachten sie die Halle vor Lachen zum Beben.

Gut gelaunt feierten die Besucher des ersten „Guat gau lau Obed“ bis tief in die Nacht. Mit einer rundum netten Atmosphäre, gutem Essen und guter Unterhaltung hatten die Organisatoren des Vereins Lodrlada ihr Ziel erreicht.