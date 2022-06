Rund 7000 Besucher strömen über den Rosenmarkt in Laupheim

Die Sonne hat mit den Blüten der Rosen, die um das Schloss Großlaupheim angeboten werden, am Samstag um die Wette gestrahlt. Aussteller und rund 7000 Rosenliebhaber sind gekommen, um die Königin der Blumen zu bewundern. Die Stadt ist mit dem Neustart der Veranstaltung nach Corona trotz großer Hitze mehr als zufrieden.

Die Farben der Rosen leuchten in verschiedenen Schattierungen und unterschiedliche Düfte ziehen an den Besuchern vorbei, die zwischen den Ständen flanieren. Um die Mittagszeit erklingt beim Fest der Rosen Musik von Sängerin Alexandra Pansch aus Weißenhorn, die die Gäste mit ihrer ausdrucksstarken Stimme verzaubert. Sowohl die mehr als 140 Aussteller als auch die Besucher freuen sich sehr, dass der Rosenmarkt nach zwei Jahren Pause endlich wieder in Laupheim stattfindet.

Einziger Wermutstropfen ist die Hitze, die manchem zu schaffen macht und andere lieber ans Wasser zieht, anstatt die Königin der Blumen zu bewundern. Einige Aussteller stellen daher einen leichten Besucherrückgang im Vergleich zum letzten Rosenmarkt fest. Dem pflichtet auch Rainer Ganser, bei der Stadt Laupheim für das Marktwesen zuständig, bei: „Es war allen klar, dass es heiß werden wird. Aber der Tag ist wahnsinnig gut angelaufen. Die Besucher haben bereits um 8 Uhr vor den Eingängen gewartet.“ Bis zur Mittagszeit sei besonders viel los gewesen. Er schätzt, dass etwa 7000 Rosenliebhaber zum Schloss gekommen seien.

„Was dieses Jahr besonders gut ankommt, sind Blumen, die bienenfreundlich sind“, stellt Stefanie Schleker von der Baumschule Haid fest. Sie freut sich, dass ein Umdenken stattfindet. Von der Welle „zurück zur Natur“ profitieren auch Naturfloristik-Meisterin Christel Lidel und Helene Berger aus Mindelheim, die ihre Gestecke und Kränze aus allem, was in der Natur wächst, binden und auf Märkten verkaufen. Zwischen den Ständen, die nicht nur Rosen anbieten, sondern auch Accessoires, Dekorationen, Schmuck und vieles mehr, spaziert ein Hochzeitspaar zum Standesamt. Cansu und Olcay Akyuz aus Biberach werden sich während des Rosenmarktes das Ja-Wort geben. „Es ist Zufall, dass unser Hochzeitstag am Tag des Rosenmarktes liegt“, erzählt der Bräutigam.

Unter den Gästen auf dem Rosenmarkt sind nicht nur Laupheimer und welche aus der Region, sondern auch aus den Kreisen Günzburg, München und Nürnberg, wie sich an den Kfz-Kennzeichen auf dem Parkplatz ablesen lässt „Das freut uns sehr, dass der Rosenmarkt auch viele Auswärtige anzieht“, erzählt Rainer Ganser. Aber auch einige Aussteller haben einen weiten Weg auf sich genommen und reisen einige Hunderte Kilometer weit an. Viele Verkäufer kommen seit Jahren, manche das erste Mal, wie Iris Wagner, die mit „Strap!“ ein neues Produkt anbietet: „Ich fand Hosenträger schon immer sexy, aber mit dem Gummi sind sie nicht bequem.“ Sie hat daher Hosenträger aus hochwertigem Stoff neu kreiert und auch eine Rosenvariante im Angebot.

Zwei Damen aus Dillingen an der Donau besuchen jährlich drei bis vier ausgewählte Rosenmärkte. Nach Laupheim kommen sie gerne, weil „es hier schöne Rosen und ausgewählte Deko-Sachen gibt.“ „Außerdem ist das Ambiente mit dem Schloss sehr schön“, gesteht eine der beiden und erzählt, dass sie einen Hut gekauft habe. Den haben sich an diesem Tag sicherlich mehrere Besucher gegönnt, um der Hitze zu trotzen, wie an den Ständen zu sehen ist. Zwei Besucherinnen aus Heidenheim verlassen freudig und zufrieden mit einem Eis den Rosenmarkt. Und genauso strahlt Rainer Ganser, dass der Neuanfang gut gelungen ist.