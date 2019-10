Rumpelstilzchen-Premiere ist ein voller Erfolg

Die Amateurbühne Laupheim bringt jedes Jahr im Herbst und in der Vorweihnachtszeit ein Märchen auf die Bühne. Die Wahl fiel diesesmal auf „Rumpelstilzchen“, eines der bekanntesten Märchen der Gebrüder Grimm. Die Aula des Carl-Laemmle-Gymnasiums war fast ausverkauft bei der Premiere am vergangenen Sonntag. Die kleinen Zuschauer waren begeistert.

Noch rennen Kinder voller Vorfreude durch den Zuschauerraum oder riskieren heimlich einen Blick unter den Vorhang auf die Bühne. Als dann aber eine pompöse Musik das Stück eröffnet, wird es plötzlich ganz still und alle Märchenfans werden in die Welt des „Rumpelstilzchen“ entführt.

Auf dem Schloss ist der König auf der Suche nach einer hübschen Gemahlin. Da es aber in seinem Reich nur hässliche Prinzessinnen gibt, beschließt er, eine bürgerliche Frau zu suchen. Als der Müller behauptet, dass seine Tochter Gold zu Stroh spinnen kann, werden er und seine Frau ins Schloss gebracht. Während die Müllersfraus sehr tatkräftig ist, scheint der Müller – dem Alkohol sehr zugetan – noch nicht ganz zu begreifen, wo er gelandet ist, was zur allgemeinen Erheiterung der Zuschauer führt. Die arme Müllerstochter wird währenddessen in eine Hütte voller Stroh gesperrt, dort kommt es zur ersten Begegnung zwischen ihr und dem Rumpelstilzchen. Beide Darstellerinnen haben in ihrem Spiel sehr gut harmoniert. In ihrer Präsenz, besonders hervorstechend war Romy Humm in der Rolle als Finanzminister Pinkepinke, welcher sich über alles und jeden Sorgen macht. Wie das Stück endet, kann jeder bei den noch folgenden Vorstellungen herausfinden.

Das Märchen wird in drei Bildern erzählt und mithilfe von drehbaren Elementen kann schnell eine neue Kulisse auf die Bühne gezaubert werden. So verwandelt sich das Schloss des Königs blitzschnell in eine Strohhütte, in der die Müllerstochter Stroh zu Gold spinnen muss. Nach der 15-minütigen Pause können die kleinen und großen Zuschauer den Wald, indem das Rumpelstilzchen lebt bestaunen. Mit ausgefeilter Musik, Beleuchtung und liebevoll angefertigten Kostümen werden die Darsteller wunderbar in Szene gesetzt. Die Souffleusen sind nahezu arbeitslos gewesen, da alle Darsteller sehr textsicher gewesen sind.

Auch beim Publikum kam das Stück sehr gut an. Die 14-jährige Annika Eichhorn hat das Märchen als sehr kinderfreundlich empfunden: „Die Kinder freuen sich, wenn sie zum Mitmachen animiert werden.“ So auch die sechsjährige Paulina Gauß, die rundum begeistert war. „Die Soldaten haben mir Goldtaler gegeben“, freute sie sich, als die Goldstücke der königlichen Schatzkammer an die Kinder verteilt wurden. Bei so vielen strahlenden Kinderaugen und der nahezu ausverkauften Aula des Carl-Laemmle-Gymnasiums in Laupheim, wurde die Premiere zu einem vollen Erfolg.

WeitereAufführungen sind jeweils um 15 Uhr am Sonntag, 3. November, in der Schillerschule Munderkingen, am Sonntag, 10. November, in der Schmiechtalschule Ehingen, am Sonntag, 17. November in der Mehrzweckhalle Regglisweiler, am Sonntag, 24. November, in der Festhalle Oberdischingen, am Sonntag, 1. Dezember, in der Mehrzweckhalle Schmiechen. Am Samstag, 7. Dezember, und am Sonntag, 8. Dezember, finden die Nikolausaufführung in der Aula des CLG in Laupheim statt.