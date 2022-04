Rückblick und Neuwahlen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur 28. ordentlichen Mitgliederversammlung des Seniorenclubs Laupheim 1964 e.V. am 24. März 2022 konnte der Vorsitzende Robert Merk 40 Mitglieder im großen Saal des evangelischen Gemeindehauses herzlich begrüßen.

Robert Merk erwähnte in seinem Rückblick auf die Jahre 2019 bis 2021 die Tatsache, dass sich aufgrund der erforderlichen und oft wechselhaften Einschränkungen, bedingt durch die Corona-Pandemie, es in den Jahren 2020 und 2021 zu erheblichen Einschränkungen kam. In 2019 kamen noch rund 2600 Teilnehmer zu den angebotenen Veranstaltungen.

Nach Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder konnten die Jahresabschlüsse aus 2019 bis 2020 eingesehen werden. Die Kasse wurde von Alois Prezel und Hannelore Janser geprüft und die ordnungsgemäße Buchführung festgestellt, verbunden mit der Vorgabe zur Entlastung des Schatzmeisters Claus Schiffer.

Die Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer*in konnte Erwin Graf durchführen. Er lobte den Einsatz der verantwortlichen Vorstandsmitglieder und dankte der evangelischen Kirchengemeinde für die zur Verfügungstellung der Räumlichkeiten für die Mitglieder des Seniorenclubs. Die Entlastung konnte einstimmig festgestellt werden. Robert Merk bedankte sich herzlich bei Herrn Graf für dessen lobende Worte und die übernommene Aufgabe.

Gewählt wurden: Robert Merk (Vorsitzender und Reiseleitung), Dietmar Lüdke (2. stv. Vorsitzender und Schriftführer), Claus Schiffer (Schatzmeister), Edith Preiss (Beisitzerin und Mitgliederverwaltung), Renate Egle (Beisitzerin und Clubraum-Verwaltung), Ludwig Schöferle (Wandern), Hannelore Janser und Alois Prezel (beide Kassenprüfer).

Robert Merk bedankte sich bei Herrn Körner für die Durchführung der Wahl, sowie beim alten und neuen Vorstand und dem/der Kassenprüfer*in. Einen besonderen Dank gab es für Gertrud Wörz, die 23 Jahre und Christa Fischer, die 17 Jahre ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten für den Seniorenclub eingebracht haben.

Mit dem Dank an die Helferinnen und Helfer des Nachmittags schloss der Vorsitzende Robert Merk den offiziellen Teil der Mitgliederversammlung und wünschte allen noch einen guten Ausklang.