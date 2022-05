Rückblick auf zwei Jahre im Dauerkrisenmodus

Das DRK Laupheim hatte am Samstag, 7. Mai, zur Jahreshauptversammlung in die Fahrzeughalle eingeladen. Als Gäste konnte der Vorsitzende Philip Graf Reuttner die erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind, den Leiter des Polizeireviers Laupheim Erster Polizeihauptkommissar Wolfram Henger und von der Freiwilligen Feuerwehr den stellvertretenden Kommandanten Achim Jerg begrüßen. Vom DRK Kreisverband war der Geschäftsführer Peter Haug gekommen und aus Schwendi der stellvertretende Bereitschaftsleiter Matthias Rendel und Schriftführer Florian Schliesser.

Vor einem Jahr haben die Pandemie und die Folgen des Klimawandels das DRK am meisten beschäftigt, so Reuttner. Er habe damals gedacht, dass es nach dem „Doppelkatastrophenjahr“ nicht mehr schlimmer kommen könnte. Jetzt sieht sich auch das DRK mit den Folgen des Krieges in der Ukraine konfrontiert. Der Vorsitzende versprach: „Wir werden da sein!“ Er dankte in diesem Zusammenhang auch für die finanzielle Unterstützung verschiedener Organisationen, den örtlichen Banken, der Stadt Laupheim und den vielen Privatpersonen, die es ermöglichen, die Ausbildung und Ausrüstung an die stets wechselnden und ständig wachsenden Aufgaben anzupassen.

Auch Eva-Britta Wind, die auch stellvertretende Präsidentin des DRK Kreisverbandes ist, dankte den Rotkreuzlern. Sie sprach den Bevölkerungsschutz und die Wichtigkeit der Blutspende-Aktionen an,auch die Erste-Hilfe-Kurse, die Soforthilfe ermöglichen.

Bereitschaftsleiter Rafael Mangold bedauerte, auch in diesem Jahr wieder über Corona berichten zu müssen. Im ehemaligen Rentschler-Gebäude in der Mittelstraße wurde ab August zusätzlich zum Schnelltestzentrum ein Impfzentrum aufgebaut. Nach der Sommerpause wurde dann in Zusammenarbeit mit Hauptamtlichen ausschließlich geimpft. Gleichzeitig musste die Logistik für alle vier Impfzentren in Biberach, Erolzheim, Laupheim und Riedlingen gestemmt werden, so Mangold. Allein hier wurden 23 Einsätze und 175 ehrenamtliche Stunden geleistet.

Manfred Rolser, Leiter des Arbeitskreises Blutspende nannte Zahlen: Im vergangenen Jahr konnte an insgesamt 24 Tagen Blut gespendet werden. Es kamen 2936 Spendenwillige, 190 Erstspender wurden registriert. 2802 volle Blutkonserven konnten dem Blutspendedienst übergeben werden. Der stellvertretende Bereitschaftsleiter Michael Straub sagte vor dem Hintergrund der Pandemie, Hochwassergefahren und der aktuellen Situation mit Flüchtlingen sei es wichtig zu wissen, dass es Menschen gibt, die helfen wollen.

Alexander Wiest berichtet vom Jugendrotkreuz: Pandemiebedingt konnten im Jahr 2021 nur fünf Gruppenstunden abgehalten werden. Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen ist leicht rückläufig. In diesem Jahr sind die Teilnahme am Kinderfest geplant, ein Laupfrosch- Ferienprogramm, sowie ein JRK- Erlebnistag am 28. Mai in Bad Buchau.

Auf der Tagesordnung standen bei der Versammkung auch einige Ehrungen: Oliver Bokor wird für fünf Jahre Mitgliedschaft geehrt, Mandy Scharnagl für zehn Jahre und Ulrich Bühler für 40 Jahre. Eine besondere Ehrung hat Manfred Rolser erfahren. 21 Jahre lang war er stellvertretender Bereitschaftsleiter und trägt jetzt den Titel stellvertretender Bereitschaftsleiter „ehrenhalber“. Dazu war die Zustimmung der Kreisbereitschaftsleitung auch der Bereitschaftsversammlung notwendig.

Adolf Stockart, der an diesem Abend leider nicht anwesend sein kann, wird an der Kreisversammlung die DRK Verdienstmedaille des Landesverbandes Baden-Württemberg als besondere Auszeichnung in diesem Jahr verliehen. Auch das Ehepaar Daniela und Joachim Mangold wurde für deren jahrzehntelange Verbundenheit und die Unterstützung des DRK Ortsvereins Laupheim geehrt. Die Bäckereifamilie war von 1984 bis zum 1. April 2022 mit der Verpflegung der Helfer betreut. Insbesondere bei kurzfristig auftretenden Ereignissen konnte man sich immer auf sie verlassen.