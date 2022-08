Rückblick auf ein erfolgreiches Beachcamp 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pünktlich zu Beginn der Sommerferien startete am Mittwoch, 27. Juli das alljährliche Beachcamp des TSV Laupheim, Abteilung Volleyball. Mit 48 Kids und zehn Betreuern ging es bei wunderschönem Wetter auf den Beachfeldern des TSV los.

Bereits nach dem Zeltaufbau konnten bei einem Spiel die diesjährigen T-Shirts gewonnen werden, wonach dann auch das erste Training folgte, in dem die Kids nicht nur an ihrer Technik feilen konnten, sondern auch Kraft und Koordination gefragt waren. Es folgten weitere Trainings, eine Olympiade und die jährliche Nachtwanderung. Auch zum Ausflug ging es dieses Jahr für die Großen zum Wasserski fahren an den Gufi-See bei Günzburg; die kleinen Volleyballer durften im Mobi-Park ihre Kletterfähigkeiten erweitern und bei den verschiedenen Parkours an ihre Grenzen gehen.

Versorgt wurden die 48 Kids vom Jungendausschuss der Abteilung und weiteren Helfern, die sich nicht nur um das Essen, sondern auch um das Training, die Sicherheit und Spaß und Spiel kümmerten. Zuletzt wurden die Eltern der Kids zum gemeinsamen Grillen eingeladen, um das gegenseitige Kennenlernen und den Austausch untereinander zu fördern.

Im Großen und Ganzen blickt die Volleyball-Abteilung des TSV Laupheim auf ein gelungenes Beachcamp 2022 zurück und freut sich umso mehr auf das nächste Jahr sowie auf das Ferienprogramm des TSV, bei dem neuer Volleyball-Nachwuchs gewonnen werden kann.