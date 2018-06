RP erteilt Baugenehmigung für Parkhaus

Ein Parkhaus mit 187 Stellplätzen möchte die Stadt Laupheim schon seit einiger Zeit in der Rabenstraße bauen. Vor wenigen Ragen hat das Regierungspräsidium Tübingen (RP) die Baugenehmigung erteilt und die Einwände der unmittelbar betroffenen Nachbarin Hedi Wörz zurückgewiesen. Die 90-jährige Rentnerin überlegt noch, ob sie dagegen vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen klagen soll.

„Die Baugenehmigung ist am 14. Juni bei uns eingegangen“, informierte Oberbürgermeister Gerold Rechle vergangene Woche den Gemeinderat. Jetzt wolle man loslegen und zügig die Arbeiten ausschreiben.

Die Kosten müssten neu berechnet werden, sagte Rechle der „Schwäbischen Zeitung“ – „wir haben ja schon vor mehr als zwei Jahren geplant“. Seither sei zum Beispiel der Stahlpreis spürbar gestiegen, und Stahl brauche man für ein solches Gebäude ziemlich viel. Im aktuellen Wirtschaftsplan des kommunalen Eigenbetriebs Stadtwerke Laupheim sind 2,35 Millionen Euro für das Parkhaus eingestellt.

Wegen des Nachbareinspruchs hatte das RP über die Baugenehmigung zu entscheiden. Die Frist, um Rechtsmittel gegen den nun ergangenen, für die Stadt positiven Bescheid einzulegen, ist nach Auskunft eines RP-Sprechers noch nicht abgelaufen. Sie prüfe derzeit, ob sie klagen sollte, sagte Hedi Wörz der SZ. Zugleich erklärte sie: „So geschwind aufgeben jetzt, das kommt nicht in Frage.“

Im September 2017 beschloss der Gemeinderat eine Bebauungsplanänderung für den Parkhausbau in der Rabenstraße als Satzung. Auch dagegen wehrt sich Wörz, ihr Widerspruch ist beim RP anhängig. Die Planänderung verstoße gegen gesetzliche Vorgaben, sagt sie. Wesentliche Punkte wie Lärm, Verkehr, Besonnung oder Abgase seien nicht berücksichtigt und in unzulässiger Weise auf die Ebene der Baugenehmigung verschoben worden. Der Gemeinderat habe die ihm kraft Gesetz auferlegte Pflicht, öffentliche und private Belange objektiv abzuwägen, nicht wahrgenommen. Durch einen „Klotz“ wie das geplante Parkhaus werde sie, die bereits in kürzester Distanz die Friedrich-Uhlmann-Schule als Nachbarn habe, als Anwohnerin „quasi enteignet“. Der Abstand sei viel zu gering.

Stadtbaumeisterin Marion Kazek hat demgegenüber betont, der Bauantrag für das Parkhaus sei so gut wie möglich auf die Bedürfnisse der Anwohnerin abgestimmt worden. Die Stadt sei deutlich von dem abgerückt, was rechtlich ginge, zum Beispiel bei den Abstandsflächen. Beim Schallschutz werde erhöhter Aufwand betrieben.

„Wir haben getan, was möglich ist ohne das Gesamtkonzept zu gefährden“, sagte Gerold Rechle am Dienstag der SZ. Er geht davon aus, dass das RP die Baugenehmigung nicht erteilt hätte, wäre der geänderte Bebauungsplan mit groben Mängeln behaftet.

Im Bemühen, die städtische Parkgarage neben ihrem Haus zu verhindern, hat Hedi Wörz sich 2017 auch an den Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags gewendet. Die Eingabe werde bearbeitet, hieß es noch vor dem Jahreswechsel in einem Zwischenbescheid aus Stuttgart. Seither habe sie nichts mehr in dieser Angelegenheit gehört, bedauert die 90-Jährige.