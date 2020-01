Die Lindauer AfD betreibt weiter ein Versteckspiel um ihre Veranstaltungen. Die geplante zweite Aufstellungsversammlung hat die Partei verschoben. Der Ort der Gründungsfeier am 21. Januar soll geheim bleiben.

Lindaus AfD-Vorsitzender Rainer Rothfuß bleibt bei seiner Taktik, sich mit seinen Parteifreunden in geheimen Räumen zu treffen. So will er Protestveranstaltungen vermeiden, wie es sie im September in Nonnenhorn gegeben hatte. Damals hatten 200 AfD-Gegner vor dem Weingut von Peter Hornstein demonstriert, in dem sich die AfD ...