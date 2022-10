Rot-Kreuz-Dosen können im Rathaus erworben werden

Kleine Dose mit großer Wirkung: An der Pforte des Laupheimer Rathauses können Rot-Kreuz-Dosen erworben werden. Die kleinen roten Dosen enthalten wichtige gesundheitliche Informationen wie Gesundheitsdaten, einen Medikamentenplan, Kontaktdaten des Hausarztes oder der Hausärztin, des Pflegedienstes sowie von Angehörigen bereit, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Laupheim.

Die Dosen sind außerdem mit zwei Aufklebern ausgestattet, die an der Haus- sowie Kühlschranktür angebracht werden können. Die Dose selbst wird im Kühlschrank platziert. Dadurch findet der Rettungsdienst im Notfall schnell und unkompliziert alle wichtigen Informationen rund um die jeweilige Patientin oder den jeweiligen Patienten. Die Dose trägt somit wesentlich zu einer Verbesserung der Behandlung bei und ist im Notfall sogar ein kleiner Lebensretter, heißt es weiter.

Die Rot-Kreuz-Dosen können zu den gewohnten Öffnungszeiten an der Pforte des Laupheimer Rathauses zum Preis von 2,50 Euro erworben werden. Ideal sei es, wenn der Betrag gleich passend übergeben werde. Bei Fragen bezüglich der Dosen steht der Senioren- und Behindertenbeauftragte Hermann Manne telefonisch unter 07392 704 149 oder per Mail an hermann.manne@laupheim.de zur Verfügung.