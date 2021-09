Rollerfahrerin lässt Verletzten zurück

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag in Laupheim ereignet.

Nach Polizeiangaben war gegen 19 Uhr eine Rollerfahrerin auf dem Schulhof einer Grundschule in der Mittelstraße unterwegs. Sie fuhr an einem Holzspielgerät vorbei und streifte einen Neunjährigen. Der trug leichte Verletzungen davon und kam später in ein Krankenhaus. Die Fahrerin kümmerte sich nicht um ihn und fuhr davon.

So sieht die Fahrerin aus

Sie wird auf 15 oder 16 Jahre geschätzt. Ihre dunklen Haare waren am Hinterkopf zusammengebunden. Die Jugendliche trug einen weißen Helm und einen grauen Trainingsanzug. Ihr Roller ist ersten Erkenntnissen zufolge schwarz-grau. Durch den Unfall soll der Blinker vorne links beschädigt worden sein.

Zeugen werden gesucht

Auf dem Schulhof sollen sich Jugendliche aufgehalten haben, die den Unfall beobachtet haben könnten. Sie und andere Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Laupheim melden, Telefon 07392/96300.