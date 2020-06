Rollerfahrer leicht verletzt: Polizei sucht Zeugen

Noch unklar ist der Hergang eines Unfalls, zu dem es am Donnerstagnachmittag in Laupheim gekommen ist: Nach Polizeiangaben war ein 16-jähriger Rollerfahrer auf der Landstraße in Richtung Baustetten unterwegs.

Als ihn ein 21-jähriger Autofahrer überholte, soll er gehupt haben – möglicherweise, weil sich das Überholmanöver zu nah am Kreisverkehr ereignete, erklärt die Polizei. Anschließend hätten beide den Kreisverkehr weiter in Richtung Baustetten verlassen. Gleich nach der Ausfahrt habe der BMW-Fahrer möglicherweise wegen eines kreuzenden Radfahrers gebremst, teilt die Polizei mit. Der Jugendliche fuhr auf. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 600 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich telefonisch unter 07392/ 96300 zu melden. Bedeutsam für die Ermittlungen ist der mutmaßliche Radfahrer, der die Straße überquert haben soll.