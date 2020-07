Rollerfahrer bei Probefahrt schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 55-Jähriger bei der Testfahrt seiner Vespa in Baustetten zugezogen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das berichtet die Polizei.

Der 55-Jährige wollte am Freitag gegen 14.45 Uhr in der Weiherhalde seine neu erworbene Vespa probefahren. Dabei war er ohne Helm unterwegs. Nach Angaben der Polizei konnte bisher nicht geklärt werden, weshalb er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in eine Hecke fuhr. Seine Vespa knallte gegen einen Laternenmast, der in der Hecke stand. Der Fahrer selbst zog sich durch die Hecke so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.