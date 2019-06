Roland Pecha ist neuer Laupheimer Lions-Präsident

Beim Lions Club Laupheim beginnt ein neues Vereinsjahr. Roland Pecha hat zum Auftakt das Präsidentenamt von Peter Winkler übernommen.

In seiner Abschiedsrede machte Winkler noch einmal die Schwerpunkte seiner Amtszeit deutlich. Wirtschaft und Technik, aber auch Musik bestimmten die Clubabende. Vorträge behandelten die Aufgaben der IHK, den Insektenschutz und die Rolle des Hubschraubergeschwaders. Ein Besuch bei Diehl Aviation stand an und eine Einweisung in die Museumsbahn Öchsle. Es gab eine Verbindung zum Theater Ulm mit Blick hinter die Kulissen ebenso wie den Besuch eines Musicals und der Barockkirche Steinhausen.

Winklers Motto „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ (Erich Kästner) setzte der Club nach Kräften um. Schlosshoffest, Adventskalender, Weihnachtsmarkt und Golfturnier sind hier die tragenden Säulen. Ein Abend mit dem Kabarettisten Werner Kozwara war ebenfalls Publikumsmagnet. Die Einnahmen ermöglichten es dem Club, soziale und kulturelle Unterstützung in vielfältiger Weise zu leisten. So wurden Kinderschutzbund und Martinusladen bedacht, das Hospital, das Hospiz und die „Klasse 2000“ – ein deutschlandweites Projekt der Lions Clubs, das Kinder der Klassen 1 bis 4 in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Konfliktregelung unterstützt. Bei all dem ging es um den Grundgedanken der Lions-Bewegung, der Allgemeinheit zu dienen.

Der neue Präsident Roland Pecha dankte dem Pastpräsidenten für seine erfolgreiche Amtsführung, um dann sein Motto vorzustellen: „Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss“ (Hermann Gmeiner). Pecha machte deutlich, dass alle Aktivitäten beibehalten werden. So wird als Nächstes das Schlosshoffest am 21. Juli stattfinden, in neuer Organisation, die es ermöglicht, wetterunabhängig die Besucher zu bewirten.

Ihm liege daran, die Dinge vielfältig zu betrachten, sagte Pecha. Ein Versuch wird sein, die Führung des Clubs in Form einer Doppelspitze zu gestalten. Die nächste Präsidentin, Karin Barring, übernimmt den zweiten Part. Pecha weist in seinem Programm auch die feste Einbindung der Familienangehörigen aus, ebenso wie die zahlenmäßige Erweiterung des Clubs. Vorträge sind geplant, eine Clubreise und alle Aktivitäten, die schon Tradition sind und den „Löwen“ eine enge Verbindung zur Bevölkerung ermöglichen.

Zur Unterstützung des Präsidenten sind Mitglieder mit Aufgaben betraut: Karin Barring ist Vizepräsidentin, Michaela Glauss Sekretärin, Hedda Freund Clubmaster, Christa Jerg Schatzmeisterin. Dietmar Osswald betreut die Aktivitäten, Gunther Schenkel den Adventskalender, Michael Demuth die IT. Michael Roosz und Jutta Schmid kümmern sich um die „Klasse 2000“. Manfred Schmoldt ist Pressebeauftragter, Christian Biffar Jugendbeauftragter.