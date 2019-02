Rohrbruch weniger dramatisch als befürchtet

Schneller als erwartet konnte in Laupheim der Wasserrohrbruch in der Lange Straße behoben werden. Noch in dieser Woche wird die Fahrbahn wahrscheinlich für den Verkehr wieder freigegeben.

Das ist der Stand am Mittwochnachmittag. Dienstagmorgen war die Straße gesperrt worden, nachdem ein Wasserschwall sich den Weg durchs Erdreich gebahnt hatte. Der Anblick war beeindruckend genug, dass Erinnerungen an einen ähnlichen Fall in der Ulmer Straße aufkamen, der zu längeren Bauarbeiten samt Sanierung eines Teils der Straße führte.

Reparatur am Abend

Diesmal aber gestaltete sich das Problem wesentlich kleiner. Ein Bagger legte im Laufe des Dienstag das beschädigte Rohr frei, und noch am selben Abend ersetzten die Arbeiter es durch ein anderes Rohrstück – bis gegen 20.30 Uhr. Insgesamt gut acht Meter Rohr wurden dabei ausgetauscht. Am Mittwoch bereits konnte das Loch wieder gefüllt werden, so dass die Fahrbahn, am Donnerstag oder Freitag als Provisorium wieder freigegeben werden kann, stellt die Stradtverwaltung in Aussicht. Später wird es noch eine Sperrung geben: Dann bekommt die Lange Straße an der Stelle eine neue Asphaltdecke.