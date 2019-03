Rock’n’Roller messen sich bei der Landesmeisterschaft

Am Samstag, 23. März, findet in der Herrenmahdhalle in Laupheim die 40. Baden-Württembergische Landesmeisterschaft im Rock’n’Roll statt. Bereits um 13 Uhr startet der Breitensport-Wettbewerb „Ländle-Cup 2019“, bevor um 15 Uhr das Sportturnier beginnt. Ausgerichtet wird die Veranstaltung von den „Sugar Baby Movers“, der Rock’n’Roll und Boogie-Woogie-Abteilung des TSV. Der Eintritt kostet fünf Euro, für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist der Eintritt frei.

Erneut Zuschlag für Laupheim

Für die Turniertänzer ist es gleichzeitig ein Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaft. Die Zuschauer erleben spannende Turnierrunden mit den besten Rock’n’Rollpaaren aus ganz Deutschland. Bereits 2016 fand die Landesmeisterschaft in Laupheim statt. Nachdem die Veranstaltung auch in den Augen des Präsidenten des BWRRV (Baden-Württembergischer Rock’n’Roll-Verband), Hartmut Sauter, sehr gut organisiert war, bekam Laupheim erneut den Zuschlag zur Ausrichtung des Turniers. Hierzu Sportkreispräsidentin Elisabeth Strobel: „Wir freuen uns sehr, dass diese hochkarätig besetzte Veranstaltung wieder in unserem Sportkreis stattfindet. Dies spricht natürlich für die hervorragende Organisation und Durchführung der Wettkämpfe beim vergangenen Mal.“

Hochkarätiges Starterfeld

Die Vorbereitungen laufen seit Monaten. Abteilungsleiter Martin Brunotte und das Organisationsteam haben alle Hände voll zu tun, damit alles bestmöglich organisiert ist. Dem Publikum präsentiert sich ein hochkarätiges Starterfeld aus teilweise international erfolgreichen Tänzerinnen und Tänzern, die mit atemberaubender Akrobatik und perfekter Choreographie versuchen werden, einen Podestplatz zu erlangen.

Endrunde ab 18 Uhr

Um 13 Uhr beginnen die Wettkämpfe im Breitensport und die Vorrunden für die Turniertänzer. Im Abendprogramm ab 18 Uhr wird es spannend: Es beginnen die Endrunden in den Sportturnierklassen und somit der Höhepunkt der Veranstaltung. Die Showtanzgruppe „Choosers“ vom SV Baltringen und die abteilungseigene Showtanzgruppe der Boogie-Woogie-Paare sind die Showacts des Abendprogramms.

Für Kaffee, Kuchen, Getränke und einen kleinen Imbiss wird während der Veranstaltung gesorgt.

Programmhefte liegen aus

Damit die Rock’n’Roll-Abteilung eine Veranstaltung in dieser Größenordnung ausrichten kann, bedarf es neben vielen engagierten Helferinnen und Helfern auch finanzieller Unterstützung. Einen großen Anteil haben die zahlreichen Sponsoren übernommen, die durch Anzeigen im Programmheft vertreten sind. Die Programmhefte liegen in den örtlichen Geschäften aus.