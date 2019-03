Rock`n`Roll-Sportvom Feinsten

Die 40. Landesmeisterschaften im Rock’n’Roll fanden am Samstag in der Laupheimer Herrenmahdhalle statt. Nach 2016 hatten die „Sugar Baby Movers“ des TSV Laupheim erneut den Zuschlag für die Ausrichtung erhalten. Nicht zuletzt dank der Erfolge des eigenen Sportturnierpaares Viviane Lebrecht und Lukas Denzel, die jedoch verletzungsbedingt nicht starten konnten. Am Nachmittag fand unter Teilnahme der Rock’n’Roll-Kids des TSV Laupheim der „Ländle Cup 2019“ im Breitensport statt. Dabei durfte sich das Paar Kim Schüle und Alina Nold über einen hervorragenden zweiten Platz in der Wertung „Schüler 1“ freuen. Wie bereits am Nachmittag war auch am Abend bei der Endrunde das Interesse des Publikums groß. (Ausführlicher Bericht folgt).