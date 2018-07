Rockiger Mädchenchor begeistert das Publikum

Anlässlich seiner „Circle Tour 2010“ hat der erfolgreiche belgische Mädchenchor „Scala & Kolacny Brothers“ am Samstagabend die Besucher des Kulturhauses verzaubert. Mit ihren eigenen Interpretationen bekannter Rocklieder und Popsongs sorgten die Sängerinnen im Publikum für Gänsehaut und anschließend tosenden Applaus.

Von unserer Mitarbeiterin Janina Arnold

Im ersten Moment scheint es nicht zusammenzupassen: Ein Chor aus 30 Mädchen mit engelhaften Stimmen und Klavierbegleitung, die Werke wie „Schrei nach Liebe“ von den Toten Hosen, „Nothing else matters“ von Metallica oder sogar die Technonummer „I fail“ singen. Doch wer „Scala & Kolacny Brothers“ erlebt, wird vom Gegenteil überzeugt.

Die „Kolacny Brothers“ sind die Brüder Steven und Stijn Kolacny, die den Chor führen und 1996 ins Leben gerufen haben. Stijn steht dabei als Dirigent vor dem Chor, während sich Steven am Klavier förmlich verausgabt und für die Bearbeitung der Rocksongs zuständig ist.

Der Mädchenchor, der 2002 seine erste CD „Scala on the Rocks“ veröffentlicht hat, ist inzwischen so erfolgreich, dass neun weitere Alben und sechs Singles sowie zahlreiche Auszeichnungen folgten. Doch der Erfolg beschränkt sich nicht nur auf Belgien. Durch die Coverversion von MIA’s „Hungriges Herz“ wurde der Chor Ende 2006 auch in Deutschland bekannt und hat regelmäßig Auftritte in verschiedenen Ländern.

Vermehrt singen die Mädchen auch eigene Songs wie „It never will come back“ oder „Raintears“, die Steven Kolacny selbst komponiert.

Die Aufführung im Kulturhaus bot den Gästen einen abwechslungsreichen Abend. Es begann mit sanften Klavierklängen und so zarten Stimmen, dass man oft den Eindruck hatte, nur ein einziges Mädchen würde singen, wo es in Wirklichkeit doch 30 waren. Mit Lichteffekten und an die Leinwand projizierten Filmen wurde der engelhafte Gesamteindruck unterstützt.

In Liedern wie „Durch den Monsun“ von Tokio Hotel beeindruckten die Mädchen mit einwandfrei verständlichem Deutsch.

Etwas rockiger wurde es bei den eigenen Songs, die mit Schlagzeug und Gitarre begleitet wurden, sowie bei den Auftritten der Scala Band, die aus den Gitarristen Maarten Flamand und Filip Huyghebaert, dem Bassisten Vincent Neyt und dem Schlagzeuger Roel Coucke besteht. Der Mädchenchor wurde hierbei zum Backgroundgesang umfunktioniert, der den Sologesang von Filip Huyghebaert unterstützte.

Den Kolacny-Brüdern sieht man die Leidenschaft während der Show förmlich an, was sich auch auf das Publikum übertrug. Lautes Mitklatschen, Rufe, Pfiffe und ein tosender Applaus sowie eine Standing Ovation waren die Folge. „Das Publikum ist Hammer“, meinte Stijn Kolacny am Ende.