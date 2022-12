Risstaler ehren Musiker am Adventskonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Während des Adventskonzerts des Musikverein „Risstaler“ Untersulmetingen am Samstag, 3. Dezember, hat Florian Kramer vom Blasmusik-Kreisverbandes Biberach einige Mitglieder der Rißtaler für langjährige Aktivität als Musiker geehrt.

Für 30 Jahre bekamen Sandra Frommann und Norbert Böhringer die Ehrennadel in Gold. Mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre wurden Annerose Henle, Rainer Sorg, Alexander Romer, Gerald Jerg und Alexander Böhringer ausgezeichnet. Mit der Fördermedaille in Gold mit Diamant wurde Udo Hanser für 25-jährige vorbildliche Tätigkeit als Kassierer zur Förderung der Musik ausgezeichnet. Mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant wurde Willi Stöferle für 60 Jahre aktiver Musiker ausgezeichnet.

Die Musikerin und die Musiker erhielten vom Verein auch noch jeweils ein kleines Präsent als Zeichen der Anerkennung.