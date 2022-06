Richtungsweisendes Spiel für die Oberliga-Herren 40 des TC Laupheim

Die Tennis-Herren 40 des TC Laupheim stehen schon am zweiten Spieltag vor einem richtungsweisenden Spiel. Nach der Auftaktniederlage bei Oberliga-Spitzenreiter Sigmaringen soll am Sonntag beim TC Leinfelden-Echterdingen der erste Saisonsieg eingefahren werden. Am Ende der Begegnung in Sigmaringen hieß es 3:6 gegen den in starker Besetzung angetretenen Gastgeber. Auf Laupheimer Seite waren nicht alle Spieler mit an Bord, sodass die Niederlage am Ende das Kräfteverhältnis widerspiegelte. Beim im Tabellenmittelfeld platzierten Team aus Leinfelden-Echterdingen gibt Laupheims Kapitän Matthias Häußler die Richtung vor: „Mit einem Sieg wollen wir uns frühzeitig in der Saison wieder Richtung Mittelfeld orientieren. Bei zwei Absteigern in einer 7er Gruppe müssen wir mindestens zwei Siege einfahren“. Wieder mit von der Partie sind Matthias Häußler und Christian Striebel, die beide im ersten Spiel fehlten. Ebenfalls mit von der Partie ist Spitzenspieler Ondrej Fukala. Komplettiert wird das TCL-Team von Frank Welser, Hans-Dieter Fuchs, Christian Stolz und Routinier Ansgar Elbs. Auf Seiten der Gastgeber wird interessant sein, ob Spitzenspieler Razvan Iliescu (Leistungsklasse 6,7) eingesetzt wird. Spielbeginn ist am Sonntag, 26. Juni, um 10 Uhr auf der Tennisanlage in Leinfelden-Echterdingen.