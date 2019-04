Richtungsweisende Partie im Olympia-Stadion

Nach der Osterpause hat der FV Olympia Laupheim in der Fußball-Verbandsliga ein äußerst wichtiges Spiel vor der Brust. Der Aufsteiger empfängt am Samstag den Tabellenletzten aus Albstadt. Die Partie im Olympia-Stadion wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

Mit 4:1 hat die Olympia im Oktober in Albstadt gewonnen und stand damals im vorderen Drittel der Verbandsligatabelle. Doch nach diesem Erfolg begann die Abwärtsspirale. Nur noch eine Partie wurde seitdem gewonnen – nämlich gegen den VfL Sindelfingen vor drei Wochen mit 2:1. Danach folgte das Spiel in Breuningsweiler, das die Laupheimer mit großem Selbstbewusstsein angingen, doch mit einer großen Ernüchterung im Gepäck nach Hause fahren mussten. 2:4 unterlag die Mannschaft von Trainer Hubertus Fundel und schaffte es nach der Niederlage in Wangen erneut nicht, gegen das aktuelle Schlusslicht zu gewinnen.

Gegen Albstadt gibt es jetzt also die dritte Chance, diesmal allerdings auf eigenem Platz. „Wir wollen und müssen dieses Spiel gewinnen, um den Abstand nach unten zu vergrößern und den Anschluss ans Mittelfeld zu halten“, sagt Fundel. In der zweiwöchigen Spielpause habe man sehr intensiv trainiert, so Fundel und den Fokus insbesondere auf die Defensivarbeit gelegt. „Wenn wir so viele Probleme beim Tore schießen haben, dürfen wir nicht so viele Gegentreffer bekommen“, stellt Fundel klar. Und fügt noch hinzu: Wenn man auswärts zwei Tore schieße, dürfe man einfach nicht verlieren. Die Niederlage in Winnendens Teilort tat der Olympia weh.

Mitten im Abstiegskampf

Das Team rutschte wieder auf den potenziellen Relegationsplatz ab und steckt mitten im Abstiegskampf. Da hat der FC Albstadt derzeit die schlechtesten Karten. Der FCA hat mit 20 Punkten aus 22 Spielen noch fünf Zähler weniger auf dem Konto als Olympia Laupheim und könnte nach sieben Jahren Verbandsligazugehörigkeit wieder den bitteren Gang in die Landesliga antreten müssen. Vor allem bei einer Niederlage in Laupheim wäre die Lage für das Team von Coach Alexander Eberhart immer bedrohlicher.

Aber: Trotz vierzigminütiger personeller Unterzahl in der zweiten Spielhälfte erkämpften die Albstädter am vorvergangenen Wochenende im heimischen Albstadion gegen den klaren Favoriten und WFV-Pokalfinalisten aus Essingen ein wichtiges 2:2-Unentschieden. „Was der Punkt uns am Ende bringt, weiß ich nicht. Für die Moral war das Unentschieden aber absolut wichtig“, freute sich Eberhart über den Punkt gegen das Spitzenteam von der Ostalb.

Insofern ist die Ausgangslage klar: Laupheim ist nach dem K. o. in Breuningsweiler ernüchtert, Albstadt leicht im Aufwind. Bei Laupheim werden Manuel Hegen und Jonas Dress wegen Verletzung definitiv ausfallen. Offen ist laut Fundel noch der Einsatz von Kapitän Sascha Topolovac. „Das wird wohl eine Bauchentscheidung.“ Auch Jan Neuwirth könnte im Angriff der Gastgeber wieder eine Option sein.