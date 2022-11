Rentschler-CEO Frank Mathias wechselt in den Aufsichtsrat

Nach sieben Jahren wechselt Frank Mathias, CEO von Rentschler Biopharma SE, wieder in den Aufsichtsrat, teilt das Unternehmen mit Hauptsitz in Laupheim mit. Mathias hatte den Vorstandsvorsitz des Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmens für Biopharmazeutika, im April 2016 übernommen. Frank Mathias war bereits von 2013 bis 2016 im Unternehmen als Mitglied des Aufsichtsrats tätig.

Die Rentschler Biopharma habe mit der Führung durch Mathias die größte Wachstumsphase ihrer Geschichte erlebt, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Nikolaus F. Rentschler. „Mit den von ihm gestalteten innovativen Partnerschaften, den neuen Technologien und der Internationalisierung, besonders in den nordamerikanischen Markt, hat er die Grundlagen gelegt, um die Rentschler Biopharma stabil in die Zukunft führen zu können“, so Rentschler.

Unter Mathias hat sich der Umsatz des Unternehmens verdreifacht

Mit der Akquisition eines Standorts in Milford nahe Boston in den USA 2019 und der Gründung einer neuen Gesellschaft im Bereich Zell- und Gentherapie in Stevenage nahe Cambridge in Großbritannien, trieb der scheidende CEO laut Mitteilung die Internationalisierung des Unternehmens voran. In dieser, auch durch die Corona-Pandemie stark geprägten, Zeit habe sich der Umsatz des Unternehmens verdreifacht und die Anzahl der Mitarbeiter sei auf über 1200 gestiegen.

„Es ist mir ein wichtiges Anliegen, die nun folgende Phase der Integration und Stärkung des Erreichten durch meinen Wechsel zurück in den Aufsichtsrat weiter mitzugestalten“, wird Mathias zitiert. Parallel zur Suche des Aufsichtsrates nach einer geeigneten Person für die CEO-Nachfolge wird er das operative Geschäft bis dahin vollumfänglich weiter verantworten.