Rentschler Biopharma ernennt Tobias Glück zumSenior Vice President Human Relations

Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, ernennt Tobias Glück zum Senior Vice President Human Relations. Als Leiter des globalen HR-Teams ist er für den Ausbau und die Koordinierung der gesamten HR-Aktivitäten an allen Unternehmensstandorten verantwortlich: Laupheim, Milford (USA) und Stevenage (UK). Tobias Glück verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Personalwesen und war als Führungskraft sowohl in den USA als auch in Deutschland tätig.

Vor seinem Wechsel zu Rentschler Biopharma war Glück bei Novartis Deutschland für den gesamten Personalbereich der Pharma Business Unit verantwortlich und leitete alle bereichsübergreifenden HR-Aktivitäten in Deutschland. Er trieb neue Initiativen zur Unternehmenskultur voran und initiierte Pilotprogramme zur Verbesserung der Employee Experience.

„Ich freue mich, Tobias Glück im Rentschler-Team begrüßen zu dürfen. Seine umfangreiche internationale Erfahrung und seine Expertise, die er in der Arbeit für unterschiedliche Organisationen gewinnen konnte, passen perfekt zu unserer Geschäftsstrategie und unserem Fokus auf ein nachhaltiges Wachstum und langfristige Wertschöpfung. Bei der Expansion unseres Unternehmens wird Tobias, der sich im Life Sciences-Sektor und in verschiedenen Kulturen zuhause fühlt, mit seinem tiefgreifenden Wissen einen wertvollen Beitrag leisten können“, sagte Dr. Frank Mathias, CEO von Rentschler Biopharma. „Unsere Mitarbeiter sind das Herzstück unseres Erfolges, und ich freue mich, dass Tobias unsere Maßnahmen kontinuierlich weiterentwickeln wird, um hochqualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten.“

Tobias Glück, Senior Vice President Human Relations, ergänzte: „Ich freue mich, Teil eines Teams zu sein, in dem wir alle die klare Vision teilen, Medizin voranzubringen, um das Leben von Patienten zu schützen und zu verbessern.“