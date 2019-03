Remis zum Rückrundenauftakt

Der SV Sulmetingen hat sich im ersten Spiel nach der Winterpause in der Frauenfußball-Landesliga II zu Hause 1:1 (0:1) von der Spvgg. Berneck/Zwerenberg getrennt. Die Punkteteilung zum Rückrundenauftakt auf dem Kunstrasenplatz in Laupheim war am Ende gerecht.

Nach der 1:7-Niederlage im Hinrundenspiel hatten sich die Sulmetingerinnen viel für diese Partie vorgenommen. Mindestens ein Punkt sollte her, um auch den Anschluss zum oberen Tabellendrittel nicht zu verpassen. Allerdings sah es in den ersten 30 Minuten nicht danach aus. Bereits in der zehnten Minute war es die mit 17 Treffern erfolgreichste Torjägerin Sarah Ungericht, die die Gäste in Führung brachte. In dieser Phase schafften es die Berneckerinnen allerdings nicht, entsprechend nachzulegen. Mit dafür verantwortlich war auch die gut aufgelegte SVS-Torhüterin Selina Tomasi. Je länger die Partie lief, umso mehr fanden die Gastgeberinnen ins Spiel und konnten die Vorstöße der Spielvereinigung unterbinden.

Nach einer kurzen Stärkung kam der SVS nach der Pause besser zurück und hatte auch wesentlich mehr Spielanteile. Dies führte unweigerlich zum 1:1-Ausgleich durch Julia Hartmann (52.). Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Letztlich blieb es beim 1:1.

Nächsten Sonntag geht es für Sulmetingen zum Tabellennachbar SC Unterzeil-Reichenhofen. Das Spiel findet in Leutkirch auf dem Kunstrasen statt. Anpfiff ist um 15 Uhr.