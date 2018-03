Remis in Bronnen

Die SF Bronnen und der SC Schönebürg haben sich in der Fußball-Kreisliga A II im Nachholspiel am Dienstagabend 2:2 (1:0) getrennt. In einem guten und hart umkämpften Spiel kamen die Gäste in Bronnen zu einem letztlich glücklichen Punktgewinn. Bronnen ging früh durch Matthias Lebherz in Führung (8.). In der 54. Minute gelang den Gästen durch Daniel Schick der Ausgleich. Marius Baur schoss die Gastgeber erneut in Front (62.). Manuel Schlaich markierte den 2:2-Endstand (87.). Für Schönebürg war dieser Punkt zu wenig, um vorn mitmischen zu können. Bes. Vork.: Rote Karte für SCS-Spieler Daniel Schick (86.) sowie für Andreas Häußler (89./SCS).