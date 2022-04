Remis im Kellerduell

Die Handballer des HRW Laupheim haben im Gastspiel und Kellerduell bei der SG Schozach-Bottwartal ihr erstes Unentschieden der Saison geholt. Mit dem 27:27 (14:13) wahrten die Rot-Weißen ihre Chance auf den Klassenerhalt in der Handball-Württembergliga. Zwar rangieren sie weiterhin auf dem drittletzten Tabellenplatz, haben aber den Anschluss an das Mittelfeld der Liga weiterhin im Blick.

Die 200 Zuschauer in der Beilsteiner Langhanshalle sahen über die gesamte Spieldauer der ersten Halbzeit eine sehr ausgeglichene Begegnung. Jede Führung einer der beiden Mannschaften konnte die andere postwendend wieder ausgleichen. Gerade die Laupheimer zeigten dabei großen Kampfgeist, da sie in dieser Zeit gleich vier Mal in Unterzahl agieren mussten. Dennoch ging nur eine dieser Situationen mit einem Tor minus aus. Als die Laupheimer mit der Schlusssirene zur Halbzeitpause sogar noch die 14:13-Führung warfen, schien auch das nötige Spielglück aufseiten der Rot-Weißen zu sein.

Mit dieser Motivation im Rücken begannen die Laupheimer nach dem Seitenwechsel mit ihrer stärksten Phase. Im Angriff gelang plötzlich vieles wie von selbst und in der Verteidigung halfen sich die Spieler gegenseitig mit viel Engagement aus. So überstanden die Rot-Weißen nicht nur eine eigene Unterzahl schadlos, sondern nutzten auch die erste Überzahlsituation in der Begegnung, als nach 37 Minuten der erste Spieler der Gastgeber für zwei Minuten vom Feld musste. Als Zwischenergebnis dieser Energieleistung wurden die Laupheimer mit einem Vier-Tore-Vorsprung beim 19:15 (39.) belohnt. Doch die SG Schozach-Bottwartal kämpfte sich wieder Tor um Tor heran, sodass die Gäste durch eine Auszeit die Begegnung wieder zu beruhigen versuchten.

Das gelang zumindest insoweit, als dass die Laupheimer eine Ein- bis Zwei-Tore-Führung halten konnten. Doch nach drei Zwei-Minuten-Strafen innerhalb von drei Minuten (48. bis 51.) erkämpften sich die Hausherren den 23:23-Ausgleich (52.). In der hitzigen Schlussphase ging es dann Schlag auf Schlag: Zunächst führten die Laupheimer zweimal mit je einem Tor, das jedes Mal schnell wieder ausgeglichen wurde. Etwas später lag die SG Schozach-Bottwartal zweimal mit je einem Tor in Führung, die aber jedes Mal schnell wieder ausgeglichen wurde. In der Endphase hatten die Gastgeber nur 38 Sekunden vor Ende beim Stand von 27:27 alle Trümpfe in der Hand, als sie auch noch eine Auszeit nahmen, um den letzten Spielzug zu besprechen. Doch der letzte Angriff der Hausherren verpuffte, sodass es beim gerechten 27:27-Unentschieden blieb.

Nach diesem Teilerfolg in der Fremde geht es nun am Mittwoch (Spielbeginn: 20.30 Uhr) zum nächsten direkten Duell um den Klassenerhalt. Dann treten die Laupheimer beim Tabellenschlusslicht TSV Alfdorf/Lorch an.