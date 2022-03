Reiner Branz ist neuer Hegeringleiter in Laupheim

Laupheim (son) - Am Freitag hat im Gasthof „Zum Schützen“ die diesjährige Jahreshauptversammlung des Hegerings Laupheim stattgefunden.

Hegeringleiter Tobias Seeburger konnte trotz Pandemie von einem aktiven Vereinsleben seit der letzten Hauptversammlung berichten. Neben einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit und Aktivitäten im Bereich Jugendarbeit, etwa die Teilnahme am Laupfrosch-Programm oder „Lernort Natur“-Programmen an Schulen – wurde das Jagdkino in Wallenhausen besucht sowie nach einjähriger Pause wieder das Dreikönigsschießen durchgeführt. Viele Veranstaltungen mussten aber abgesagt oder verschoben werden.

Kreisjägermeister Dieter Mielke berichtete zu aktuellen Themen aus dem Landesjagdverband und aus der Kreisjägervereinigung und unterstrich in diesem Zusammenhang auch die Wichtigkeit des KJV eigenen Schießstandes in Laupheim. In diesem Jahr feiert die Kreisjägervereinigung 100-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass wird die Vereinschronik erweitert und ein Festabend im Herbst veranstaltet.

Mielke dankte Tobias Seeburger für seine Tätigkeit als Hegeringleiter und überreichte ihm ein kleines Dankeschön.

Die von Kreisjägermeister Dieter Mielke geleitete Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig. Bei den anstehenden Wahlen stellte sich Hegeringleiter Tobias Seeburger nicht zur Wiederwahl. Zum Nachfolger wurde Reiner Branz gewählt. Oswald Gomolka folgt Reiner Branz als stellvertretender Hegeringleiter. Musikalisch umrahmt wurde die Versammlung von der Jagdhornbläsergruppe des Hegering Laupheim.

Geehrt mit der Treunadel in Silber wurden in diesem Jahr für 25 Jahre Mitgliedschaft Hubert Bachthaler und Gerhard Schaible. Für 40 Jahre Mitgliedschaft bekamen Paul Guter und Karl Leitte die Treuenadel in Gold überreicht.

Im Rahmen der Hauptversammlung der KJV Biberach werden folgenden Mitglieder geehrt: Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Hegering: German Bochtler, Hubertus M. Eberle, Tilmann Fischer, Eugen Huchler, Hermann Sontheimer und Ludwig Zimmermann. 55 Jahre Mitgliedschaft: Karl-Heinz Engstler und Dieter Hagel. 30 Jahre Zugehörigkeit zur Jagdhornbläsergruppe: Albert Brack.

Ernst Müller und Jochen Labisch erhielten für ihre langjährige Tätigkeit im Hegering-Ausschuss sowie für ihre Unterstützung bei Umbau, Pflege und Unterhalt des Schießstandes in Laupheim ein Wurstpräsent.