Reinalter trifft OB Bergmann

Bildung, die Gesundheitsversorgung vor Ort, die innerstädtische Weiterentwicklung mit Infrastruktur und ÖPNV – dies waren nur einige der Themen, die die Bundestagsabgeordnete Anja Reinalter (Grüne) und Oberbürgermeister Ingo Bergmann besprachen. „Mit dem Einzug in den Bundestag hat sich einiges geändert. Was sich jedoch keinesfalls geändert hat, ist, dass mir Laupheim und dessen Weiterentwicklung enorm am Herzen liegen“, wird Reinalter in einer Mitteilung der Stadt zitiert. „Aus diesem Grund hatte das heutige Treffen mit Oberbürgermeister Ingo Bergmann eine hohe Priorität für mich.“ Die Abgeordnete ist zugleich Laupheimer Stadträtin. „Die Verbindungen weit über die Stadtgrenzen Laupheims hinaus sind immens bedeutsam, da durch diese die ländlichen Gebiete gestärkt werden. Doch genauso relevant ist es, dass auf Bundesebene zurückgespiegelt wird, was in den Kommunen passiert“, unterstreicht Oberbürgermeister Ingo Bergmann.