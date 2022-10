Rehberger bei BW-Meisterschaften am Start

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit über einem Jahrzehnt war die Badmintonjugend des TSV-Laupheim nicht mehr auf einer baden-württembergischen Meisterschaft vertreten. Dieses Jahr konnten sich zwei Jugendliche qualifizieren: Romy Stührmann und Lukas Rehberger. Da Stührmann leider verletzungsbedingt ausfiel, reiste Lukas Rehberger allein nach Waghäusel. Dort hatte er sein erstes Spiel gegen Ben Schörlin (BC Eimeldingen). Lukas kam nicht gut in den ersten Satz rein und verlor die ersten fünf Punkte. Er kämpfte sich jedoch immer wieder zurück, bis es beim Satzball für Schörlin 14:20 stand. Lukas lies jedoch nicht locker und holte noch vier Punkte auf, bis Schörlin den Satz mit 21:18 gewann. Im zweiten Satz lieferten sie sich abermals einen engen Kampf, in dem mal der eine, dann aber wieder der andere die Oberhand gewann. Am Ende reichte es knapp nicht für Lukas und er verlor auch den zweiten Satz mit 21:18. Da es der Meisterschaftsmodus vorschrieb, schied er damit aus. Er erzielte jedoch dennoch einen für das Niveau sehr guten 18. Platz von 27 bei seinen ersten baden-württembergischen Landesmeisterschaften.